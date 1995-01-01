Пенал путешественника SmallRig Memory Card Case - незаменимый аксессуар для всех любителей фото и видео съемки. Отдельные ячейки под три SD-карты и шесть Micro SD-карты, позволяют безопасно хранить отснятый материал со всех ваших устройств – фотоаппаратов, экшн-камер, дронов и мобильных телефонов.

Стильный и тонкий кейс имеет компактные размеры и небольшой вес. Внешняя кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка из ударопрочного ABS-полимера. Выдвижная конструкция облегчает быстрый доступ к содержимому.

Размеры: 90 х 54.9 х 7.3 мм