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Кейс для карт памяти SmallRig 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)

  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
  • 2832B Memory Card Case (3 SD, 6 microSD)
Код товара:УТ-00071224
Артикул:2832B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пенал путешественника SmallRig Memory Card Case - незаменимый аксессуар для всех любителей фото и видео съемки. Отдельные ячейки под три SD-карты и шесть Micro SD-карты, позволяют безопасно хранить отснятый материал со всех ваших устройств – фотоаппаратов, экшн-камер, дронов и мобильных телефонов.

Стильный и тонкий кейс имеет компактные размеры и небольшой вес. Внешняя кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка из ударопрочного ABS-полимера. Выдвижная конструкция облегчает быстрый доступ к содержимому.

Размеры: 90 х 54.9 х 7.3 мм