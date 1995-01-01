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Клетка SmallRig 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная

  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
  • 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
Код товара:УТ-00066369
Артикул:2791B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Компактная, универсальная клетка делает видеосъёмку на смартфон простой и удобной.
  • Несколько точек крепления для установки необходимых устройств: микрофона, светодиодного осветителя, штатива и т.п.
  • Конструкция клетки не экранирует сигналы смартфона.

SmallRig 2791B – универсальная металлическая клетка для профессиональной видеосъемки на смартфон. Четыре разъема «холодный башмак» дают возможность удобно закрепить внешний микрофон и светодиодный осветитель, как при горизонтальной, так вертикальной съемке. Множество отверстий с резьбой 1/4”, расположенные по всему периметру корпуса, предназначены для установки различных аксессуаров, например, например, боковой ручки SmallRig HSS2424, верхней ручки SmallRig HTS2756, настольного мини-штатива SmallRig BUT2429 и т. д. Чтобы исключить блокировку кнопок управления положение зажима смартфона можно отрегулировать (сдвинуть вправо-влево). Для увеличения времени работы на клетку также можно закрепить держатель внешнего аккумулятора (Power Bank).

Обратите внимание, это важно:

  1. Клетка совместима с телефонами шириной от 57 до 90 мм и толщиной до 17 мм
  2. Соблюдайте осторожность при установке смартфона в клетку, чтобы избежать появления царапин.
  3. Предохраняйте смартфон от падений, ударов и резких сотрясений.
  4. Возможно потребуется отрегулировать положение зажима смартфона, чтобы элементы конструкции не блокировали доступ к кнопкам управления.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
  • Размеры: 220 x 125 x 34 мм
  • Размеры с упаковкой: 227 x 129 x 39.5 мм
  • Вес: 211 г
  • Вес брутто: 335 г
  • Комплектация: клетка, 2 стяжки для кабелей, шестигранный ключ