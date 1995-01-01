Клетка SmallRig 2791B Universal Cage для смартфона, универсальная
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Характеристики
Описание
- Компактная, универсальная клетка делает видеосъёмку на смартфон простой и удобной.
- Несколько точек крепления для установки необходимых устройств: микрофона, светодиодного осветителя, штатива и т.п.
- Конструкция клетки не экранирует сигналы смартфона.
SmallRig 2791B – универсальная металлическая клетка для профессиональной видеосъемки на смартфон. Четыре разъема «холодный башмак» дают возможность удобно закрепить внешний микрофон и светодиодный осветитель, как при горизонтальной, так вертикальной съемке. Множество отверстий с резьбой 1/4”, расположенные по всему периметру корпуса, предназначены для установки различных аксессуаров, например, например, боковой ручки SmallRig HSS2424, верхней ручки SmallRig HTS2756, настольного мини-штатива SmallRig BUT2429 и т. д. Чтобы исключить блокировку кнопок управления положение зажима смартфона можно отрегулировать (сдвинуть вправо-влево). Для увеличения времени работы на клетку также можно закрепить держатель внешнего аккумулятора (Power Bank).
Обратите внимание, это важно:
- Клетка совместима с телефонами шириной от 57 до 90 мм и толщиной до 17 мм
- Соблюдайте осторожность при установке смартфона в клетку, чтобы избежать появления царапин.
- Предохраняйте смартфон от падений, ударов и резких сотрясений.
- Возможно потребуется отрегулировать положение зажима смартфона, чтобы элементы конструкции не блокировали доступ к кнопкам управления.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Размеры: 220 x 125 x 34 мм
- Размеры с упаковкой: 227 x 129 x 39.5 мм
- Вес: 211 г
- Вес брутто: 335 г
- Комплектация: клетка, 2 стяжки для кабелей, шестигранный ключ