Компактная, универсальная клетка делает видеосъёмку на смартфон простой и удобной.

Несколько точек крепления для установки необходимых устройств: микрофона, светодиодного осветителя, штатива и т.п.

Конструкция клетки не экранирует сигналы смартфона.

SmallRig 2791B – универсальная металлическая клетка для профессиональной видеосъемки на смартфон. Четыре разъема «холодный башмак» дают возможность удобно закрепить внешний микрофон и светодиодный осветитель, как при горизонтальной, так вертикальной съемке. Множество отверстий с резьбой 1/4”, расположенные по всему периметру корпуса, предназначены для установки различных аксессуаров, например, например, боковой ручки SmallRig HSS2424, верхней ручки SmallRig HTS2756, настольного мини-штатива SmallRig BUT2429 и т. д. Чтобы исключить блокировку кнопок управления положение зажима смартфона можно отрегулировать (сдвинуть вправо-влево). Для увеличения времени работы на клетку также можно закрепить держатель внешнего аккумулятора (Power Bank).

Обратите внимание, это важно:

Клетка совместима с телефонами шириной от 57 до 90 мм и толщиной до 17 мм Соблюдайте осторожность при установке смартфона в клетку, чтобы избежать появления царапин. Предохраняйте смартфон от падений, ударов и резких сотрясений. Возможно потребуется отрегулировать положение зажима смартфона, чтобы элементы конструкции не блокировали доступ к кнопкам управления.

Характеристики