SmallRig 2791B – универсальная металлическая клетка для профессиональной видеосъемки на смартфон. Четыре разъема «холодный башмак» дают возможность удобно закрепить внешний микрофон и светодиодный осветитель, как при горизонтальной, так вертикальной съемке. Множество отверстий с резьбой 1/4”, расположенные по всему периметру корпуса, предназначены для установки различных аксессуаров, например, например, боковой ручки SmallRig HSS2424, верхней ручки SmallRig HTS2756, настольного мини-штатива SmallRig BUT2429 и т. д. Чтобы исключить блокировку кнопок управления положение зажима смартфона можно отрегулировать (сдвинуть вправо-влево). Для увеличения времени работы на клетку также можно закрепить держатель внешнего аккумулятора (Power Bank).