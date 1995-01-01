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Держатель SmallRig 2790 для внешнего аккумулятора

  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
  • 2790 для внешнего аккумулятора
Код товара:УТ-00046680
Артикул:2790

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель SmallRig 2790 подходит не только для тонких мобильных аккумуляторов, но и для более крупных моделей шириной от 53 до 81 мм и толщиной до 26 мм, зажим пружинный. Устанавливается на 2 винта 1/4"-20 – работает как с мобильными клетками SmallRig, так и с клетками или L-образными пластинами для профессиональных камер.

  • Размеры: 81.5 х 30 х 35 мм
  • Вес: 80 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Цвет: темно-оливковый