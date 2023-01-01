Держатель SmallRig 2790 для внешнего аккумулятора
Код товара : УТ-00046680
Артикул : 2790
2 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.160
Описание
Держатель SmallRig 2790 подходит не только для тонких мобильных аккумуляторов, но и для более крупных моделей шириной от 53 до 81 мм и толщиной до 26 мм, зажим пружинный. Устанавливается на 2 винта 1/4"-20 – работает как с мобильными клетками SmallRig, так и с клетками или L-образными пластинами для профессиональных камер.
- Размеры: 81.5 х 30 х 35 мм
- Вес: 80 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Цвет: темно-оливковый