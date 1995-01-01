Держатель SmallRig 2790 подходит не только для тонких мобильных аккумуляторов, но и для более крупных моделей шириной от 53 до 81 мм и толщиной до 26 мм, зажим пружинный. Устанавливается на 2 винта 1/4"-20 – работает как с мобильными клетками SmallRig, так и с клетками или L-образными пластинами для профессиональных камер.

Размеры: 81.5 х 30 х 35 мм

Вес: 80 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Цвет: темно-оливковый