Облегченная боковая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из резины. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху предусмотрено 3 штативных гнезда 1/4"-20 для аксессуаров, также есть проушины для кистевого ремня.

Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.

Размеры: 100 х 77 х 42 мм

Вес: 120 г