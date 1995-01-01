Ручка SmallRig 2772 боковая, облегченная, для клеток Mobile Cage
Код товара:УТ-00046635
Артикул:2772
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Тип товараРучки
Описание
Облегченная боковая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из резины. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху предусмотрено 3 штативных гнезда 1/4"-20 для аксессуаров, также есть проушины для кистевого ремня.
Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.
Размеры: 100 х 77 х 42 мм
Вес: 120 г