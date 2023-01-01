Ручка SmallRig 2772 боковая, облегченная, для клеток Mobile Cage
Код товара : УТ-00046635
Артикул : 2772
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.181
Описание
Облегченная боковая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из резины. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху предусмотрено 3 штативных гнезда 1/4"-20 для аксессуаров, также есть проушины для кистевого ремня.
Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.
Размеры: 100 х 77 х 42 мм
Вес: 120 г