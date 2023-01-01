Адаптерное кольцо SmallRig 2661, 95-114 мм, для бленды Matte Box 2660
Код товара : УТ-00048494
Артикул : 2661
19%
1 590 ₽
1 299 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.077
Описание
Резьбовое переходное кольцо SmallRig 2661 для бленды с держателем светофильтров SmallRig 2660 предназначено для адаптации ваших объективов с резьбой фильтра от 95 до 114 мм в диаметре, что позволяет устанавливать SmallRig 2660. Кольцо надежно прикручивается к передней части объектива с помощью резьбы с малой вероятностью расшатывания. Поверхность переходного кольца матовая для уменьшения бликов.