Описание

Резьбовое переходное кольцо SmallRig 2661 для бленды с держателем светофильтров SmallRig 2660 предназначено для адаптации ваших объективов с резьбой фильтра от 95 до 114 мм в диаметре, что позволяет устанавливать SmallRig 2660. Кольцо надежно прикручивается к передней части объектива с помощью резьбы с малой вероятностью расшатывания. Поверхность переходного кольца матовая для уменьшения бликов.