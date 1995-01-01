Держатель SmallRig 2245B для SSD диска Samsung T5
Код товара:УТ-00044243
Артикул:2245B*
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.108
Тип товараДержатели
Описание
Держатель SmallRig 2245B разработан для крепления SSD дисков Samsung T5 формата 2.5". Держатель предназначен для использования с камерами Blackmagic и Z CAM, которые поддерживают прямую запись на SSD носитель. Один зажим фиксирует сам диск, второй зажим поджимает штекер USB кабеля, чтобы он не отсоединился во время съемки. Держатель совместим с большинством существующих клеток, крепится на 2 болта 1/4"-20 (в комплекте).
- Комплектация: держатель, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ
- Размеры: 72 х 49 х 34 мм
- Вес: 63 г
- Материалы: алюминиевый сплав