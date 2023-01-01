Держатель SmallRig 2245B разработан для крепления SSD дисков Samsung T5 формата 2.5". Держатель предназначен для использования с камерами Blackmagic и Z CAM, которые поддерживают прямую запись на SSD носитель. Один зажим фиксирует сам диск, второй зажим поджимает штекер USB кабеля, чтобы он не отсоединился во время съемки. Держатель совместим с большинством существующих клеток, крепится на 2 болта 1/4"-20 (в комплекте).