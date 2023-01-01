Держатель SmallRig 2245B для SSD диска Samsung T5
Код товара : УТ-00044243
Артикул : 2245B
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.108
Описание
Держатель SmallRig 2245B разработан для крепления SSD дисков Samsung T5 формата 2.5". Держатель предназначен для использования с камерами Blackmagic и Z CAM, которые поддерживают прямую запись на SSD носитель. Один зажим фиксирует сам диск, второй зажим поджимает штекер USB кабеля, чтобы он не отсоединился во время съемки. Держатель совместим с большинством существующих клеток, крепится на 2 болта 1/4"-20 (в комплекте).
- Комплектация: держатель, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ
- Размеры: 72 х 49 х 34 мм
- Вес: 63 г
- Материалы: алюминиевый сплав