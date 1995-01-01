Держатель SmallRig 2245B разработан для крепления SSD дисков Samsung T5 формата 2.5". Держатель предназначен для использования с камерами Blackmagic и Z CAM, которые поддерживают прямую запись на SSD носитель. Один зажим фиксирует сам диск, второй зажим поджимает штекер USB кабеля, чтобы он не отсоединился во время съемки. Держатель совместим с большинством существующих клеток, крепится на 2 болта 1/4"-20 (в комплекте).

Комплектация: держатель, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ

Размеры: 72 х 49 х 34 мм

Вес: 63 г

Материалы: алюминиевый сплав