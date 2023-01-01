Клетка SmallRig 2203B для Blackmagic BMPCC 4K / 6K
Код товара : УТ-00044249
Артикул : 2203B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.428
Описание
Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и 6К. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” позволяют устанавливать на камеру множество аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и сбоку, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски, а также надежно зафиксировать крепление HDMI и USB кабелей. Сверху слева выточен «холодный башмак», сверху по центру и с левой стороны - планки НАТО. Предоставляется свободный доступ к батарее и карте памяти. Вес клетки составляет всего 300 г.
Комплектация: клетка, 3 болта 1/4"-20, шестигранный ключ, пластина со шпильками
- Размеры: 192 х 115 х 75 мм
- Вес: 300 г
- Материалы: алюминиевый сплав