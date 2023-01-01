Алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено фронтально гнездо Arri 3/8", а также множество гнезд 1/4", 3/8" и 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.