Ручка SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle
Код товара:УТ-00053836
Артикул:2165C
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Тип товараРучки
Описание
Алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено множество резьбовых гнезд: фронтальное гнездо Arri 3/8", а также 1/4", 3/8", плюс 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.
В комплекте идет шестигранный ключ.
- Размеры: 135 х 24.5 х 74 мм
- Вес нетто: 137 г
- Вес брутто: 192 г