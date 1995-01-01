Ручка SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle

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Код товара: УТ-00053836 Артикул: 2165C Код товара: УТ-00053836 Артикул: 2165C Вес (брутто), кг Тип товара Ручки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Ручки Описание Алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено множество резьбовых гнезд: фронтальное гнездо Arri 3/8", а также 1/4", 3/8", плюс 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки. В комплекте идет шестигранный ключ. Размеры: 135 х 24.5 х 74 мм

Вес нетто: 137 г

Вес брутто: 192 г Видео Наш обзор

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