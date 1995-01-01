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Ручка SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle

  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
  • 2165C Universal ARRI Locating Handle
Код товара:УТ-00053836
Артикул:2165C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевая рукоятка с креплением Arri 3/8" (с двумя шпильками). Шпильки предотвращают поворот рукоятки относительно клетки, винт закручивается пальцами и дополнительно затягивается шестигранником, который хранится прямо в ручке. На рукоятке расположено множество резьбовых гнезд: фронтальное гнездо Arri 3/8", а также 1/4", 3/8", плюс 3 холодных башмака для аксессуаров (передний дополнительно оснащен пружинным запором). Рукоятка может устанавливаться как сверху, так и сбоку от клетки.

В комплекте идет шестигранный ключ.

  • Размеры: 135 х 24.5 х 74 мм
  • Вес нетто: 137 г
  • Вес брутто: 192 г