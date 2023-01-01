Шарнирные кронштейны SmallRig 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
Код товара : УТ-00057475
Артикул : 2158
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.088
Описание
Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг. В комплекте 2 штуки.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см
- Вес: 32 г