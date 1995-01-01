Шарнирные кронштейны SmallRig 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.

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Код товара: УТ-00057475 Артикул: 2158 Код товара: УТ-00057475 Артикул: 2158 Вес (брутто), кг Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Держатели Описание Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг. В комплекте 2 штуки. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см

Вес: 32 г Видео Наш обзор

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