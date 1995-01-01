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Шарнирные кронштейны SmallRig 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.

  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
  • 2158 Universal Magic Arm with Small Ballhead, 2 шт.
Код товара:УТ-00057475
Артикул:2158

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг. В комплекте 2 штуки.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см
  • Вес: 32 г