Шарнирный кронштейн SmallRig 2157 Universal Magic Arm with Small Ballhead
Код товара : УТ-00057474
Артикул : 2157
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см
- Вес: 32 г