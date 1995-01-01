Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг.
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см
Вес: 32 г
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.