Шарнирный кронштейн SmallRig 2157 Universal Magic Arm with Small Ballhead

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Код товара: УТ-00057474 Артикул: 2157 Код товара: УТ-00057474 Артикул: 2157 Вес (брутто), кг 1.000 Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 1.000 Тип товара Держатели Описание Небольшой шарнирный кронштейн типа Magic Arm (оба шара фиксируются одной рукояткой посередине). С обоих концов – резьба 1/4"-20. Хорошо подходит для установки накамерных мониторов и небольших осветительных приборов. Максимальная нагрузка: 1 кг. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 7.3 х 3 х 1.8 см

Вес: 32 г Видео Наш обзор

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