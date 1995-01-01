Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Sony A7 III и A7R III. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также 2 холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 145.5 х 106 х 58.1 мм

Размеры упаковки: 18 х 13 х 7.5 см