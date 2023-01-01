Клетка SmallRig 2087D для Sony A7 III / A7R III
Код товара : УТ-00070103
Артикул : 2087D
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Sony A7 III и A7R III. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также 2 холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 145.5 х 106 х 58.1 мм
- Размеры упаковки: 18 х 13 х 7.5 см