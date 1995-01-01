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Клетка SmallRig 2087D для Sony A7 III / A7R III

  • 2087D для Sony A7 III / A7R III
  • 2087D для Sony A7 III / A7R III
  • 2087D для Sony A7 III / A7R III
  • 2087D для Sony A7 III / A7R III
  • 2087D для Sony A7 III / A7R III
Код товара:УТ-00070103
Артикул:2087D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Sony A7 III и A7R III. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также 2 холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 145.5 х 106 х 58.1 мм
  • Размеры упаковки: 18 х 13 х 7.5 см