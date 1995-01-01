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Адаптеры SmallRig Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.

  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
  • Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
Код товара:УТ-00057473
Артикул:2060

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. В комплекте 2 штуки.

  • Комплектация: 2 адаптера, 2 болта 1/4"-20, 4 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 25 х 25 х 9 мм
  • Вес: 13 г (1 адаптер)