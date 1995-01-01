Адаптеры SmallRig Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.
Код товара:УТ-00057473
Артикул:2060
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.041
Тип товараАдаптеры
Описание
Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. В комплекте 2 штуки.
- Комплектация: 2 адаптера, 2 болта 1/4"-20, 4 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 25 х 25 х 9 мм
- Вес: 13 г (1 адаптер)