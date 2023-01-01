Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. В комплекте 2 штуки.