Адаптеры SmallRig Cold Shoe 2060, холодный башмак – винт 1/4", 2 шт.

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Код товара: УТ-00057473 Артикул: 2060 Код товара: УТ-00057473 Артикул: 2060 Вес (брутто), кг 0.041 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.041 Тип товара Адаптеры Описание Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. В комплекте 2 штуки. Комплектация: 2 адаптера, 2 болта 1/4"-20, 4 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 25 х 25 х 9 мм

Вес: 13 г (1 адаптер) Видео Наш обзор

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