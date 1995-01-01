SmallRig DSLR Action NATO Handle 1955 – это верхняя ручка для съемок экшен-сцен. Благодаря креплению на планку НАТО, она быстро фиксируется на клетке и также быстро снимается, без дополнительных инструментов. Положение ручки можно смещать вперед или назад, а также вправо и влево (в пределах планки), что позволяет найти идеальную точку баланса для вашей камеры. На ручке расположены 2 холодных башмака для аксессуаров, а также множество гнезд под винты 1/4", 3/8" и ARRI 3/8", благодаря которым на ней можно закрепить, например, внешний монитор, микрофон или приемник для беспроводной микрофонной системы.

Дизайнер: Трейси Джой

В комплект входит:

1 ручка НАТО

1 ключ 1/4''

Характеристики: