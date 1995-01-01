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Ручка SmallRig 1955, верхняя, планка НАТО

  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
  • 1955, верхняя, планка НАТО
Код товара:УТ-00046721
Артикул:1955

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

SmallRig DSLR Action NATO Handle 1955 – это верхняя ручка для съемок экшен-сцен. Благодаря креплению на планку НАТО, она быстро фиксируется на клетке и также быстро снимается, без дополнительных инструментов. Положение ручки можно смещать вперед или назад, а также вправо и влево (в пределах планки), что позволяет найти идеальную точку баланса для вашей камеры. На ручке расположены 2 холодных башмака для аксессуаров, а также множество гнезд под винты 1/4", 3/8" и ARRI 3/8", благодаря которым на ней можно закрепить, например, внешний монитор, микрофон или приемник для беспроводной микрофонной системы.

Дизайнер: Трейси Джой

В комплект входит:

  • 1 ручка НАТО
  • 1 ключ 1/4''

Характеристики:

  • Размеры продукта: 118 x 25 x 66 мм
  • Вес нетто: 151 г
  • Размер упаковки: 187 x 102 x 62 мм
  • Вес упаковки: 197 г
  • Материал: алюминиевый сплав