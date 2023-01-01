Ручка SmallRig 1955, верхняя, планка НАТО
Код товара : УТ-00046721
Артикул : 1955
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.197
Описание
SmallRig DSLR Action NATO Handle 1955 – это верхняя ручка для съемок экшен-сцен. Благодаря креплению на планку НАТО, она быстро фиксируется на клетке и также быстро снимается, без дополнительных инструментов. Положение ручки можно смещать вперед или назад, а также вправо и влево (в пределах планки), что позволяет найти идеальную точку баланса для вашей камеры. На ручке расположены 2 холодных башмака для аксессуаров, а также множество гнезд под винты 1/4", 3/8" и ARRI 3/8", благодаря которым на ней можно закрепить, например, внешний монитор, микрофон или приемник для беспроводной микрофонной системы.
Дизайнер: Трейси Джой
В комплект входит:
- 1 ручка НАТО
- 1 ключ 1/4''
Характеристики:
- Размеры продукта: 118 x 25 x 66 мм
- Вес нетто: 151 г
- Размер упаковки: 187 x 102 x 62 мм
- Вес упаковки: 197 г
- Материал: алюминиевый сплав