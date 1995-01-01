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Направляющие SmallRig 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.

  • 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
  • 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
  • 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
  • 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
  • 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
Код товара:УТ-00057472
Артикул:1872

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов и других аксессуаров. Данные стержни не имеют внутренней резьбы и поэтому не стыкуются друг с другом. Длина 15 см.

  • Размеры: 15 х 1.5 см
  • Вес: 35 г