Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов и других аксессуаров. Данные стержни не имеют внутренней резьбы и поэтому не стыкуются друг с другом. Длина 15 см.