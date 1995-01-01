Направляющие SmallRig 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.

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Код товара: УТ-00057472 Артикул: 1872 Код товара: УТ-00057472 Артикул: 1872 Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Описание Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов и других аксессуаров. Данные стержни не имеют внутренней резьбы и поэтому не стыкуются друг с другом. Длина 15 см. Размеры: 15 х 1.5 см

Вес: 35 г Видео Наш обзор

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