Направляющие SmallRig 1872 углепластиковые, 15 мм, длина 15 см, 2 шт.
Код товара : УТ-00057472
Артикул : 1872
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Направляющие
Описание
Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов и других аксессуаров. Данные стержни не имеют внутренней резьбы и поэтому не стыкуются друг с другом. Длина 15 см.
- Размеры: 15 х 1.5 см
- Вес: 35 г