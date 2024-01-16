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Держатель микрофона SmallRig 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм

  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
  • 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
Код товара:УТ-00057460
Артикул:1859

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Классический антишоковый подвес для микрофонов-пушек диаметром от 15 до 40 мм. Ножка устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8"-16 (например, на микрофонную удочку), наклон микрофона регулируется с помощью рукоятки.

В комплекте: держатель микрофона, адаптер для башмака, 4 силиконовые резинки.

Совместимые микрофоны:

  • Rode: NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+,
  • Sennheiser: MKE 600, MKH 416, ME 66 K6, MKH8060, MKH8070, MKH 418
  • Azden: SGM-1X
  • Audio-Technica: AT897, AT835ST, BP4029, AT4073, BP4073
  • Schoeps: CMIT 5U, SuperCMIT 2U
  • Shure: VP82, VP89S
  • Neumann: KMR-81i, KMR-81D,
  • Sanken CS-1, CS-2, CS-3e
  • Voice Technologies: VT500