Держатель микрофона SmallRig 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
Код товара : УТ-00057460
Артикул : 1859
990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.104
Описание
Классический антишоковый подвес для микрофонов-пушек диаметром от 15 до 40 мм. Ножка устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8"-16 (например, на микрофонную удочку), наклон микрофона регулируется с помощью рукоятки.
В комплекте: держатель микрофона, адаптер для башмака, 4 силиконовые резинки.
Совместимые микрофоны:
- Rode: NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+,
- Sennheiser: MKE 600, MKH 416, ME 66 K6, MKH8060, MKH8070, MKH 418
- Azden: SGM-1X
- Audio-Technica: AT897, AT835ST, BP4029, AT4073, BP4073
- Schoeps: CMIT 5U, SuperCMIT 2U
- Shure: VP82, VP89S
- Neumann: KMR-81i, KMR-81D,
- Sanken CS-1, CS-2, CS-3e
- Voice Technologies: VT500