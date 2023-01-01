Классический антишоковый подвес для микрофонов-пушек диаметром от 15 до 40 мм. Ножка устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8"-16 (например, на микрофонную удочку), наклон микрофона регулируется с помощью рукоятки.