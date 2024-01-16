Держатель микрофона SmallRig 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм

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Код товара: УТ-00057460 Артикул: 1859 Код товара: УТ-00057460 Артикул: 1859 Тип микрофона Держатель Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Прочие характеристики Тип товара Держатели Описание Классический антишоковый подвес для микрофонов-пушек диаметром от 15 до 40 мм. Ножка устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8"-16 (например, на микрофонную удочку), наклон микрофона регулируется с помощью рукоятки. В комплекте: держатель микрофона, адаптер для башмака, 4 силиконовые резинки. Совместимые микрофоны: Rode: NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+,

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