Держатель микрофона SmallRig 1859 Microphone Shock Mount, 15-40 мм
Код товара:УТ-00057460
Артикул:1859
Товар не найден
Характеристики
Тип микрофонаДержатель
Тип товараДержатели
Описание
Классический антишоковый подвес для микрофонов-пушек диаметром от 15 до 40 мм. Ножка устанавливается в башмак для аксессуаров или на винт 3/8"-16 (например, на микрофонную удочку), наклон микрофона регулируется с помощью рукоятки.
В комплекте: держатель микрофона, адаптер для башмака, 4 силиконовые резинки.
Совместимые микрофоны:
- Rode: NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+,
- Sennheiser: MKE 600, MKH 416, ME 66 K6, MKH8060, MKH8070, MKH 418
- Azden: SGM-1X
- Audio-Technica: AT897, AT835ST, BP4029, AT4073, BP4073
- Schoeps: CMIT 5U, SuperCMIT 2U
- Shure: VP82, VP89S
- Neumann: KMR-81i, KMR-81D,
- Sanken CS-1, CS-2, CS-3e
- Voice Technologies: VT500