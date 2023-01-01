Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7.