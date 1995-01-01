Площадка SmallRig 1798 с креплением для направляющих 15 мм
Код товара:УТ-00048484
Артикул:1798
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Тип товараНаправляющие
Описание
Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7.
Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS).
Комплектация:
- базовая площадка - 2 шт
- держатели для направляющих - 2 шт
- винт 1/4" - 1 шт
- винт 3/8" - 1 шт
- установочный винт - 8 шт
- шестигранный ключ
Материалы: алюминиевый сплав, резина
Размеры: 90 × 110 × 40 мм (без учета выступающих частей)
Вес: 380 г