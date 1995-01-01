Площадка SmallRig 1798 с креплением для направляющих 15 мм

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Код товара: УТ-00048484 Артикул: 1798 Код товара: УТ-00048484 Артикул: 1798 Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Описание Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7. Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS). Комплектация: базовая площадка - 2 шт

держатели для направляющих - 2 шт

винт 1/4" - 1 шт

винт 3/8" - 1 шт

установочный винт - 8 шт

шестигранный ключ Материалы: алюминиевый сплав, резина

Размеры: 90 × 110 × 40 мм (без учета выступающих частей)

Вес: 380 г Видео Наш обзор

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