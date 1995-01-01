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Набор винтов SmallRig 1713 Hex Screw Pack (12 штук)

  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
  • 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
Код товара:УТ-00057459
Артикул:1713

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор из 12 болтов со стандартной резьбой 1/4"-20, головка под шестигранный ключ (ключ в комплекте).

  • 4 коротких болта (6.3 + 3.5 мм)
  • 4 средних болта (9.5 + 3.5 мм)
  • 4 длинных болта (13.5 мм + 3.5 мм)
  • шестигранный ключ

Материал: нержавеющая сталь.
Вес комплекта: 45 г