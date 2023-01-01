Набор винтов SmallRig 1713 Hex Screw Pack (12 штук)
Код товара : УТ-00057459
Артикул : 1713
590 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.046
Описание
Набор из 12 болтов со стандартной резьбой 1/4"-20, головка под шестигранный ключ (ключ в комплекте).
- 4 коротких болта (6.3 + 3.5 мм)
- 4 средних болта (9.5 + 3.5 мм)
- 4 длинных болта (13.5 мм + 3.5 мм)
- шестигранный ключ
Материал: нержавеющая сталь.
Вес комплекта: 45 г