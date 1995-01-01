Набор винтов SmallRig 1713 Hex Screw Pack (12 штук)

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Код товара: УТ-00057459 Артикул: 1713 Код товара: УТ-00057459 Артикул: 1713 Вес (брутто), кг 0.046 Тип товара Крепеж Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.046 Тип товара Крепеж Описание Набор из 12 болтов со стандартной резьбой 1/4"-20, головка под шестигранный ключ (ключ в комплекте). 4 коротких болта (6.3 + 3.5 мм)

4 средних болта (9.5 + 3.5 мм)

4 длинных болта (13.5 мм + 3.5 мм)

шестигранный ключ Материал: нержавеющая сталь.

Вес комплекта: 45 г Видео Наш обзор

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