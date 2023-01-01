Площадка SmallRig 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
Код товара : УТ-00044235
Артикул : 1674
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.221
Описание
Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7.
Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS).
Комплектация:
- площадка
- 2 винта по плоскую отвертку: 1/4"-20, 3/8"-16
- 2 болта 1/4"-20 под шестигранник
- шестигранный ключ
Материалы: алюминиевый сплав, резина
Размеры: 80 х 80 х 26 мм (без учета выступающих частей)
Вес: 171 г