Площадка SmallRig 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
Код товара:УТ-00044235
Артикул:1674
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.221
Тип товараНаправляющие
Описание
Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7.
Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS).
Комплектация:
- площадка
- 2 винта по плоскую отвертку: 1/4"-20, 3/8"-16
- 2 болта 1/4"-20 под шестигранник
- шестигранный ключ
Материалы: алюминиевый сплав, резина
Размеры: 80 х 80 х 26 мм (без учета выступающих частей)
Вес: 171 г