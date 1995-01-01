Площадка SmallRig 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм

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Код товара: УТ-00044235 Артикул: 1674 Код товара: УТ-00044235 Артикул: 1674 Вес (брутто), кг 0.221 Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.221 Тип товара Направляющие Описание Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7. Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS). Комплектация: площадка

2 винта по плоскую отвертку: 1/4"-20, 3/8"-16

2 болта 1/4"-20 под шестигранник

шестигранный ключ Материалы: алюминиевый сплав, резина

Размеры: 80 х 80 х 26 мм (без учета выступающих частей)

Вес: 171 г Видео Наш обзор

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