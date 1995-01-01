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Площадка SmallRig 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм

  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
  • 1674 Baseplate для 2 направляющих 15 мм
Код товара:УТ-00044235
Артикул:1674

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Небольшая и легкая площадка с креплением для 2 направляющих стержней 15 мм. Устанавливается на штативный винт 1/4"-20 или 3/8"-16, сверху ставится камера (гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16). Направляющие фиксируются простыми зажимами, без необходимости использования специального инструмента. Хорошо подходит для крупных камер: линейки Canon EOS Cinema, Sony FS, Panasonic EVA и т.д. Может использоваться вместе с плечевым упором Sony FS7.

Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS).

Комплектация:

  • площадка
  • 2 винта по плоскую отвертку: 1/4"-20, 3/8"-16
  • 2 болта 1/4"-20 под шестигранник
  • шестигранный ключ

Материалы: алюминиевый сплав, резина
Размеры: 80 х 80 х 26 мм (без учета выступающих частей)
Вес: 171 г