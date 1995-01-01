Описание

Комплект из четырех черных алюминиевых направляющих длиной 10 см (2 шт.) и длиной 30 см (2 шт.). Диаметры направляющих 15 мм, оснащены внутренней резьбой M12 на концах. В комплект входят два соединителя для направляющих. Для оснащения камеры различными аксессуарами.

Направляющие SmallRig 1659 изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава, что делает их прочным и долговечным. В составе набора 15-миллиметровые направляющие, предназначенные для использования с профессиональным оборудованием. В комплекте также имеются специальные соединители, позволяющие увеличивать длину направляющих.

Благодаря этим аксессуарам вы сможете значительно расширить возможности вашего оборудования при съемке. Все комплектующие элементы выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава, что обеспечивает надежность и долговечность их использования.

Комплектация: