Ручка верхняя SmallRig 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00064500
Артикул : 1638C
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.222
Описание
Верхняя ручка с разъемом «холодный башмак» и множеством отверстий 1/4", 3/8", Arri 3/8", которые позволяют установить на ней разнообразные аксессуары. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4" (винты и шестигранный ключ в комплекте). Алюминиевый сплав.