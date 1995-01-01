Ручка верхняя SmallRig 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"

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Код товара: УТ-00064500 Артикул: 1638C Код товара: УТ-00064500 Артикул: 1638C Вес (брутто), кг 0.222 Тип товара Ручки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.222 Тип товара Ручки Описание Верхняя ручка с разъемом «холодный башмак» и множеством отверстий 1/4", 3/8", Arri 3/8", которые позволяют установить на ней разнообразные аксессуары. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4" (винты и шестигранный ключ в комплекте). Алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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