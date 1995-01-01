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Ручка верхняя SmallRig 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"

  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
  • 1638C Top Handle с башмаком, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00064500
Артикул:1638C

Товар не найден

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Описание
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Описание

Верхняя ручка с разъемом «холодный башмак» и множеством отверстий 1/4", 3/8", Arri 3/8", которые позволяют установить на ней разнообразные аксессуары. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4" (винты и шестигранный ключ в комплекте). Алюминиевый сплав.