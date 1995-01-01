Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Планка НАТО SmallRig 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм

  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
  • 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
Код товара:УТ-00044274
Артикул:1409

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер SmallRig 1409 выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 46 мм – минимально необходимая для установки зажима. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.

  • Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Длина: 46 мм
  • Вес: 38 г