Адаптер SmallRig 1409 выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 46 мм – минимально необходимая для установки зажима. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.