Планка НАТО SmallRig 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
Код товара : УТ-00044274
Артикул : 1409
1 290 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.029
Описание
Адаптер SmallRig 1409 выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 46 мм – минимально необходимая для установки зажима. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.
- Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Длина: 46 мм
- Вес: 38 г