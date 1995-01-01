Планка НАТО SmallRig 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм
Код товара:УТ-00044274
Артикул:1409
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.029
Тип товараАдаптеры
Описание
Адаптер SmallRig 1409 выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 46 мм – минимально необходимая для установки зажима. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.
- Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Длина: 46 мм
- Вес: 38 г