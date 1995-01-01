Планка НАТО SmallRig 1409, на 2 винта 1/4", длина 46 мм

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Код товара: УТ-00044274 Артикул: 1409 Код товара: УТ-00044274 Артикул: 1409 Вес (брутто), кг 0.029 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.029 Тип товара Адаптеры Описание Адаптер SmallRig 1409 выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 46 мм – минимально необходимая для установки зажима. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима. Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.

Материалы: алюминиевый сплав

Длина: 46 мм

Вес: 38 г Видео Наш обзор

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