Адаптер SmallRig 1241, холодный башмак – винт 1/4" + 2х M2.5
Код товара:УТ-00095224
Артикул:1241 (-)
Товар не найден
Характеристики
Тип товараАдаптеры
Описание
Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар.
- Комплектация: адаптер, 1 болт 1/4"-20, 2 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 25 х 25 х 9 мм
- Вес: 13 г