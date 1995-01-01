Адаптер SmallRig 1241, холодный башмак – винт 1/4" + 2х M2.5

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Код товара: УТ-00095224 Артикул: 1241 (-) Код товара: УТ-00095224 Артикул: 1241 (-) Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Адаптеры Описание Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. Комплектация: адаптер, 1 болт 1/4"-20, 2 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 25 х 25 х 9 мм

Вес: 13 г Видео Наш обзор

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