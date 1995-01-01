Адаптер SmallRig 1241 холодный башмак – винт 1/4" + 2х M2.5

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Код товара: УТ-00044273 Артикул: 1241 Код товара: УТ-00044273 Артикул: 1241 Вес (брутто), кг 0.029 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.029 Тип товара Адаптеры Описание Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. Комплектация: адаптер, 1 болт 1/4"-20, 2 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 25 х 25 х 9 мм

Вес: 13 г Видео Наш обзор

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