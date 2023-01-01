Адаптер SmallRig 1241 холодный башмак – винт 1/4" + 2х M2.5
Код товара : УТ-00044273
Артикул : 1241
590 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.029
Описание
Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар.
- Комплектация: адаптер, 1 болт 1/4"-20, 2 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 25 х 25 х 9 мм
- Вес: 13 г
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