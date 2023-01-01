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Адаптер SmallRig 1241 холодный башмак – винт 1/4" + 2х M2.5

0 0 отзывов Код товара : УТ-00044273 Артикул : 1241

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Все характеристики Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.029

Описание Адаптер типа «холодный башмак», устанавливается на винт 1/4"-20 + 2 винта М2.5 (в комплекте), которые предотвращают произвольное вращение адаптера и страхуют при ослаблении основного винта. Стрелки показывают направление, в котором заводится аксессуар. Комплектация: адаптер, 1 болт 1/4"-20, 2 болта М2.5, 2 шестигранных ключа.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 25 х 25 х 9 мм

Вес: 13 г

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