Планка НАТО SmallRig 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см

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Код товара: УТ-00044272 Артикул: 1195B Код товара: УТ-00044272 Артикул: 1195B Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Описание Адаптер SmallRig 1195B выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 7 см – обеспечивает небольшой ход зажима, позволяя регулировать положение установленного аксессуара. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима. Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.

Материалы: алюминиевый сплав

Длина: 70 мм Видео Наш обзор

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