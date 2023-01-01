Планка НАТО SmallRig 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
Код товара : УТ-00044272
Артикул : 1195B
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.058
Описание
Адаптер SmallRig 1195B выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 7 см – обеспечивает небольшой ход зажима, позволяя регулировать положение установленного аксессуара. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.
- Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Длина: 70 мм