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Планка НАТО SmallRig 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см

  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
  • 1195B на 2 винта 1/4", длина 7 см
Код товара:УТ-00044272
Артикул:1195B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер SmallRig 1195B выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 7 см – обеспечивает небольшой ход зажима, позволяя регулировать положение установленного аксессуара. С обеих сторон предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого зажима.

  • Комплектация: адаптер, 2 болта 1/4"-20, шестигранный ключ.
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Длина: 70 мм