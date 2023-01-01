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Направляющие SmallRig 1054, 15 мм, внутр. М12, длина 40 см, 2 шт., алюминий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00044234 Артикул : 1054

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Все характеристики Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 40 см. Легкие, но достаточно прочные. Задать вопрос 2 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.300

Описание Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 40 см. Легкие, но достаточно прочные. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 15 х 400 мм

Вес: 107 г (х2)



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