Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 40 см. Легкие, но достаточно прочные.
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 15 х 400 мм
Вес: 107 г (х2)
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