Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Направляющие SmallRig 1054, 15 мм, внутр. М12, длина 40 см, 2 шт., алюминий

  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
  • 1054, 15 мм (внутр. М12), длина 40 см, 2 шт., алюминий
Код товара:УТ-00044234
Артикул:1054

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 40 см. Легкие, но достаточно прочные.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 15 х 400 мм
  • Вес: 107 г (х2)