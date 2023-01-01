Направляющие SmallRig 1053, 15 мм, внутр. М12, длина 30 см, 2 шт., алюминий
Код товара : УТ-00044233
Артикул : 1053
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.179
Описание
Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 30 см. Легкие, но достаточно прочные.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 15 х 300 мм
- Вес: 79 г (х2)