Направляющие SmallRig 1053, 15 мм, внутр. М12, длина 30 см, 2 шт., алюминий

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Код товара: УТ-00044233 Артикул: 1053 Код товара: УТ-00044233 Артикул: 1053 Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Описание Две направляющие диаметром 15 мм. Как правило, используются для крепления аксессуаров для оптики: моторов фокусировки, компендиумов и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 30 см. Легкие, но достаточно прочные. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 15 х 300 мм

Вес: 79 г (х2)

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