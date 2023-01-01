Направляющие SmallRig 1051, 15 мм (внутр. М12), длина 20 см, 2 шт., алюминий
Код товара : УТ-00057458
Артикул : 1051
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Две направляющие диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 20 см. Могут стыковаться друг с другом с помощью резьбовых соединителей SmallRig 900 для получения стержней любой требуемой длины. Выполняются из алюминия: легкие, но достаточно прочные.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 15 х 200 мм
- Вес: 52 г (х2)
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.