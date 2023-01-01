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Направляющие SmallRig 1051, 15 мм (внутр. М12), длина 20 см, 2 шт., алюминий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00057458 Артикул : 1051

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Две направляющие диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 20 см. Могут стыковаться друг с другом с помощью резьбовых соединителей SmallRig 900 для получения стержней любой требуемой длины. Выполняются из алюминия: легкие, но достаточно прочные. Задать вопрос 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Две направляющие диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 20 см. Могут стыковаться друг с другом с помощью резьбовых соединителей SmallRig 900 для получения стержней любой требуемой длины. Выполняются из алюминия: легкие, но достаточно прочные. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 15 х 200 мм

Вес: 52 г (х2)

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