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Направляющие SmallRig 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий

  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
  • 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий
Код товара:УТ-00065104
Артикул:1049

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Две алюминиевые направляющие диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 10 см. Могут стыковаться друг с другом с помощью резьбовых соединителей SmallRig 900 для получения стержней любой требуемой длины. Выполняются из алюминия: легкие, но достаточно прочные.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 15 х 100 мм
  • Вес: 25 г (х2)