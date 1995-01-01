Направляющие SmallRig 1049, 15 мм, внутр. М12, длина 10 см, 2 шт., алюминий

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Код товара: УТ-00065104 Артикул: 1049 Код товара: УТ-00065104 Артикул: 1049 Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Направляющие Описание Две алюминиевые направляющие диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Внутренняя резьба М12, длина 10 см. Могут стыковаться друг с другом с помощью резьбовых соединителей SmallRig 900 для получения стержней любой требуемой длины. Выполняются из алюминия: легкие, но достаточно прочные. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 15 х 100 мм

Вес: 25 г (х2) Видео Наш обзор

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