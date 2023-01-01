Описание

«УП-5» - метол-гидрохиноновый проявитель для обработки черно-белых фотоматериалов, включая аэрофотоматериалы. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 л рабочего раствора.

Семейство метоловых проявителей УП ведет историю от рецепта ОРВО-1 (108). Проявитель «энергичный», обеспечивает высокий контраст, высокую максимальную плотность изображения. При проявке фотобумаги допускается разбавление рабочего раствора водой в пропорции 1+1, это в 2 раза увеличивает время проявки для лучшего визуального контроля за ее ходом (можно рекомендовать для бумаг на полиэтиленовой основе).

УП-5 отличается от УП-2 более сложным составом (5 отдельных пакетов вместо 2) и требует больше времени на приготовление. Проявитель примечателен тем, что используется тройная композиция проявляющих веществ (фенидон + метол + гидрохинон), которая более нигде не встречается. УП-5 хорошо подходит для работы с просроченой бумагой.

Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в регионах с мягкой водопроводной водой допускается использование кипяченой или просто отстоявшейся воды. Содержимое пакета «часть А» растворить при постоянном перемешивании в 900 мл воды. Температура воды 45 - 50° С. Отдельно в небольшом количестве воды, нагретой до 60-70° С, растворяют навеску из пакета с надписью «Бензотриазол». Этот раствор слегка охлаждают и вливают в «часть А», затем добавляют содержимое пакета «часть Б». Пакет «Фенидон» растворить отдельно при температуре 80° С в небольшом количестве воды и ввести в раствор проявителя. Также в небольшом количестве теплой воды (25-35° С) отдельно растворить пакет «Полиокс» и ввести в раствор проявителя. При необходимости добавить воду до общего объема 1 л.

Использование раствора:

Раствор должен применяться не ранее чем через 2-4 часа после приготовления. Срок хранения раствора в герметической емкости, заполненной до верха: не более 25 дней, в частично заполненной: не более 12 дней.

Обработка:

Режим химико-фотографической обработки указан в инструкции, прилагаемой к фотоматериалу при продаже. В одном литре рабочего раствора проявителя допускается обрабатывать до 2 м2 фотобумаги.

После полного растворения охлаждают до комнатной температуры и доводят до нужного объема, указанного в таблице.