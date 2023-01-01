Описание

«УП-2» - метол-гидрохиноновый проявитель для обработки черно-белых фотоматериалов, включая аэрофотоматериалы. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 л рабочего раствора.

Семейство метоловых проявителей УП ведет историю от рецепта ОРВО-1 (108). Проявитель «энергичный», изначально использовался в технических целях: для проявки аэрофотоплёнок, микрофильмов, рентгеноплёнок и так далее. Обеспечивает высокий контраст, высокую максимальную плотность изображения, при этом удается сохранить достаточно хорошую проработку полутонов. Может быть также использован для быстрой обработки фотоматериалов; для обработки просроченных вуалированных материалов (с добавлением специфических сильнодействующих антивуалентов). При проявке фотобумаги допускается разбавление рабочего раствора водой в пропорции 1+1, это в 2 раза увеличивает время проявки для лучшего визуального контроля за ее ходом (можно рекомендовать для бумаг на полиэтиленовой основе).

Состав:

Метол: 5 г

Сульфит натрия безводный: 15 г

Гидрохинон: 6 г

Сода безводная: 31 г

Бромистый калий: 4 г

Приготовление раствора:

Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в регионах с мягкой водопроводной водой допускается использование кипяченой или просто отстоявшейся воды. Содержимое пакета «часть А» растворить при постоянном перемешивании в 800 мл воды, нагретой до 50° С, затем в раствор добавить содержимое пакета «часть Б». После полного растворения – охладить до комнатной температуры и дополнить водой до 1 л. Раствор при необходимости профильтровать.

Использование раствора:

Раствор должен применяться не ранее чем через 1 час после приготовления. Комплект проявителя «УП-2» в упаковке изготовителя хранится не менее 12 месяцев. Рабочий раствор проявителя в плотно закрытой таре, заполненной доверху, хранится до 1 месяца. Частично использованный в закрытой таре – до 15 дней.

Обработка:

Время проявления – 2 минуты. В одном литре рабочего раствора проявителя допускается обрабатывать до 2 м2 фотобумаги или 8 катушек черно-белых фотопленок размером 135х36.