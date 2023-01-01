Проявитель Славич Д-76, для пленок, порошок на 1 л
Код товара : УТ-00061100
Артикул : 48374
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Описание
Славич Д-76 – аналог самого известного метол-гидрохинонового проявителя Kodak D-76. Предназначен для проявки черно-белых рулонных и листовых фотопленок или пластин. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 литр рабочего раствора.
Приготовление раствора
Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в регионах с мягкой водопроводной водой допускается использование кипяченой или просто отстоявшейся воды. Содержимое пакета «Часть Б» растворить при перемешивании в необходимом количестве воды, указанном в таблице, при температуре 45° С, затем в раствор добавить содержимое пакета «Часть А». После полного растворения и охлаждения до комнатной температуры довести до объема 1 л чистой водой. При необходимости профильтровать.
Использование раствора
Раствор должен применяться не ранее чем через 1 час после приготовления. Срок хранения раствора в закрытой емкости, заполненной доверху: не более 20 дней.
Обработка
Режим химико-фотографической обработки указан в инструкции, прилагаемой к фотоматериалу при продаже. В одном литре рабочего раствора проявителя допускается обрабатывать до 8 штук пленок 135/36. Время проявления фотопленок при температуре 20° С: от 10 до 14 мин.
Условия хранения
Комплект фотохимикатов должен храниться в упаковке изготовителя при температуре от –5 до +30°С и относительной влажности 65-15% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.