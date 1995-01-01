Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП ТГ ГЛ ПМ 9х12 см, 25 листов
Код товара:УТ-00061129
Артикул:30492
Товар не найден
Характеристики
Размер фотобумаги9 х 13 см
Описание
Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия.
- Размер: 9 х 12 см
- Количество: 25 листов
- Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
- Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110
- Подложка: баритовая подложка (БП)
- Поверхность: глянцевая (ГЛ)
- Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
- Контрастность: полумягкая (ПМ)
- Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
- Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
- Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
- Температура обработки: 20° С
- Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
- Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.