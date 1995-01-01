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Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП ТГ ГЛ ПМ 9х12 см, 25 листов



Код товара: УТ-00061129 Артикул: 30492 Код товара: УТ-00061129 Артикул: 30492 Размер фотобумаги 9 х 13 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотобумага Размер фотобумаги 9 х 13 см Описание Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Размер: 9 х 12 см

Количество: 25 листов

Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200

P125 - P200 Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110

Подложка: баритовая подложка (БП)

Поверхность: глянцевая (ГЛ)

Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)

Контрастность: полумягкая (ПМ)

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде. Видео Наш обзор

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