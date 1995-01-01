Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП ТГ ГЛ ПМ 10х15 см, 25 листов

Код товара:УТ-00061130
Артикул:30539

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия.

  • Размер: 10 х 15 см
  • Количество: 25 листов
  • Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
  • Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110
  • Подложка: баритовая подложка (БП)
  • Поверхность: глянцевая (ГЛ)
  • Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
  • Контрастность: полумягкая (ПМ)
  • Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
  • Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
  • Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
  • Температура обработки: 20° С
  • Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
  • Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.