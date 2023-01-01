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Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП ТГ ГЛ Н 9х12 см, 25 листов

0 0 отзывов Код товара : УТ-00061126 Артикул : 30775



Все характеристики Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Размер: 9 х 12 см

Количество: 25 листов

Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200

P125 - P200 Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90

Подложка: баритовая подложка (БП)

Поверхность: глянцевая (ГЛ)

Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)

Контрастность: нормальная (Н)

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

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