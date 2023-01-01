Фиксаж-стабилизатор Славич БФР-1, порошок на 1 л
Код товара : УТ-00061104
Артикул : 49296
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Описание
Быстрый фиксирующий раствор «БФР-1» – универсальный закрепитель для химико-фотографической обработки черно-белых фотобумаг, фотопленок и аэрофотоматериалов. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 л рабочего раствора.
Приготовление раствора
Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в крайнем случае, на кипяченой или отстоявшейся водопроводной воде. Содержимое пакета «Часть А» растворить при перемешивании в 800 мл воды, температура воды должна быть 60-70° С, затем добавить содержимое пакета «Часть Б». После полного растворения и охлаждения до комнатной температуры довести до объема 1 л. При необходимости профильтровать.
Использование раствора
Раствор должен применяться не ранее, чем через 1 час после приготовления. Комплект фиксажа в упаковке изготовителя хранится не менее 36 месяцев. Допустимая продолжительность хранения рабочего раствора фиксажа при температуре 20° С - 1 месяц.
Обработка
В одном литре рабочего раствора фиксажа допускается обрабатывать до 3 м2 аэрофотобумаги.