Описание

Фиксаж кислый (ФК-2) – закрепитель для черно-белых фотобумаг. В отличии от нейтрального фиксажа обладает лучшими фиксирующими свойствами и лучшей сохраняемостью.

Приготовление раствора

Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в крайнем случае – на кипяченой и отстоявшейся водопроводной воде. Содержимое пакета «Часть А» растворить при перемешивании в 700 мл воды температурой 70-80°С, затем добавить содержимое пакета «Часть Б». После полного растворения и охлаждения до комнатной температуры довести до объема 1 л чистой водой. При необходимости профильтровать.

Использование раствора

Раствор должен применяться не ранее, чем через 1 час после приготовления. Неиспользованный раствор фиксажа в герметично закрытой таре хранится 3 месяца, частично использованный – 1 месяц.

Обработка

В одном литре рабочего раствора фиксажа допускается обрабатывать до 3 м2 фотобумаги или 8 штук пленок 135х36.