Описание

ыстрый кислый фиксаж «БКФ-2» – универсальный закрепитель для химико-фотографической обработки черно-белых фотобумаг, фотопленок и аэрофотоматериалов. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 л рабочего раствора.

Приготовление раствора

Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в крайнем случае, на кипяченой или отстоявшейся водопроводной воде. Содержимое пакета «Часть А» растворить при перемешивании в 700 мл воды, температура воды должна быть 70-80°С, затем добавить содержимое пакета «Часть Б». После полного растворения и охлаждения до комнатной температуры довести до объема 1 л, добавляя чистую воду. При необходимости профильтровать.

Использование раствора

Раствор должен применяться не ранее чем через 1 час после приготовления. Неиспользованный раствор фиксажа в герметично закрытой таре хранится 3 месяца, частично использованный – 1 месяц.

Обработка

В одном литре рабочего раствора фиксажа допускается обрабатывать до 3 м2 фотобумаги или 8 штук пленок 135х36.

Для фотопленок время фиксирования составляет от 5 до 7 минут, для бумаг на баритовой основе: 10-15 минут.