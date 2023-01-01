Фиксаж Славич БКФ, порошок на 1 л
Код товара : 00000047824
Артикул : 49050
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Описание
Быстрый кислый фиксаж «БКФ» – универсальный закрепитель для химико-фотографической обработки черно-белых фотобумаг и фотопленок. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения на 1 л рабочего раствора.
Приготовление раствора
Рабочий раствор следует готовить на дистиллированной (обессоленной) воде, в крайнем случае, на кипяченой или отстоявшейся водопроводной воде. Содержимое пакета «Часть А» растворить при перемешивании в 700 мл воды, температура воды должна быть 70-80°С, затем добавить содержимое пакета «Часть Б». После полного растворения и охлаждения до комнатной температуры довести до объема 1 л, добавляя чистую воду. Раствор при необходимости профильтровать.