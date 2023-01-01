Описание

Проявитель Silberra Trinol – однорастворный ускоренный полумягкий проявитель для фотобумаг на основе тринатрийфосфата.

Проявитель Silberra Trinol позволяет достигать очень высоких максимальных плотностей, практически полностью восстанавливая серебро на сильно экспонированных участках. Применение этого проявителя позволяет повышать реальную светочувствительность фотобумаг в 1,5 – 2 раза. Проявление идет в два этапа: первый этап длится до 1 минуты, при этом изображение получает мягкий контраст и отличную проработку полутонов; примерно со второй минуты нахождения бумаги в проявителе начинается второй этап проявления, длящийся около 45 секунд: именно во второй этап контраст повышается до нормального, увеличивая формальную светочувствительность бумаги в 1,5 раза. Такая схематика проявления предоставляет еще одну ступень для контроля итогового изображением по контрасту.

Особенностью работы с данным проявителем является необходимость применения стоп-ванны: в силу высокой щелочности проявителя, даже после тщательной промывки остатки проявителя способны быстро нейтрализовать фиксаж, что приведет к появлению сильной дихроичной вуали. При работе с фотобумагами, имеющими склонность к вуалированию, также требуется обязательное применение антивуалента.

Состав:

Трилон Б, метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, сода безводная, 1-фенил-3-пиразолидон, тринатрийфосфат, калий бромистый

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 50-55 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

Время проявки

Раствор проявителя Silberra Trinol работает очень энергично и быстро, первый этап проявления бумаг на баритовой подложке в свежем проявителе происходит за 35-60 секунд, бумаг на прорезиненной основе – за 20-50 секунд.

Предел использования

Рабочий раствор проявителя Silberra Trinol для фотобумаг возможно использовать для проявки 3,5 кв.м. фотобумаги на 1 литр проявителя (примерно 85 листов формата 18х24 см).

Побочные действия

Возможно выпадение (обычно белёсого хлопьевидного) осадка, который неприятен на вид, хотя на практике в этом растворе безвреден. Фильтровать раствор проявителя с осадком не обязательно: осадок не повлияет на качество отпечатка и на химические свойства проявителя.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 12 месяцев. В виде рабочего раствора проявителя Silberra Trinol в закрытой бутылке: 4 месяца с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 2-х месяцев.

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.