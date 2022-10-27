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Фиксаж Silberra Fixer A1 кислый, универсальный, порошок
Фиксаж Silberra Fixer N (нейтральный), порошок на 1 л
Проявитель для пленки Silberra S-23, порошок (бесщелочной, замена Д-23)
Проявитель для пленки Silberra Micro-F, порошок на 1 л (Микрофен)
Проявитель для пленки Silberra S-76, порошок, на 1 л.
Проявитель для пленки Silberra Aphenol (аналог Kodak X-TOL), порошок на 1 л
Проявитель для бумаги Silberra Trinol, порошок на 1 л.
Проявитель для бумаги Silberra A-100, порошок на 3 л
Проявитель для бумаги Silberra EFA, порошок, на 1 л
Проявитель для бумаги Silberra EFA-COLD, порошок, на 1 л
Проявитель Silberra ST-1, универсальный, порошок на 1 л.