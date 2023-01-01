Проявитель для пленки Silberra S-76, порошок, на 1 л.
Код товара : УТ-00044793
Артикул : R108
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Описание
Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.
Состав:
метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, натрий тетраборнокислый
Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
1) Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 48-50 градусов Цельсия;
2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;
Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать.
Предел использования
Рабочий раствор проявителя Silberra S-76 для фотопленок возможно использовать для проявки до 10 пленок формата 135/36 при условии увеличения рекомендуемого времени проявки на 10% за каждую проявленную в растворе пленку.
Побочные действия
Возможно легкое помутнение раствора, которое не влияет на его химические свойства.
Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.
Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявителя Silberra S-76 в закрытой бутылке 6 месяцев с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 45 дней (внимание: раствор, отработавший более половины материалов от предела использования, хранению не подлежит).
Время проявки
|Проявитель
|Пленка
|Чувствительность ISO
|Время проявки
|Температура
|S-76
|Adox CHS 100 II
|100
|6.5
|20C
|S-76
|Adox Silvermax
|100
|9
|20C
|S-76
|Adox ORT 25
|25
|6
|20C
|S-76
|Adox Pan 25
|25
|5
|20C
|S-76
|Adox CHS 50
|50
|6.5
|20C
|S-76
|Adox CHS 100
|100
|7
|20C
|S-76
|Adox CHM 125
|125
|8.5
|20C
|S-76
|Adox CHM 400
|400
|7.5
|20C
|S-76
|AgfaPhoto APX 100
|100
|9
|20C
|S-76
|Argenti Protopan 400
|400
|10
|20C
|S-76
|Arista EDU Ultra 100
|100
|6-7
|20C
|S-76
|Arista EDU Ultra 200
|200
|5-6
|20C
|S-76
|Arista EDU Ultra 400
|400
|7-8
|20C
|S-76
|Aviphot APX 200 S
|200
|10
|20C
|S-76
|Bergger Pancro 400
|400
|9
|20C
|S-76
|Foma Retropan 320
|320
|9.5
|20C
|S-76
|Fomapan 100
|100
|6-7
|20C
|S-76
|Fomapan 200
|200
|5-6
|20C
|S-76
|Fomapan 400
|400
|7-8
|20C
|S-76
|Fuji Neopan 100 Acros
|100
|7.25
|20C
|S-76
|Fuji Neopan 100ss
|100
|6.75
|20C
|S-76
|Fuji Neopan 400
|400
|7.5
|20C
|S-76
|Fuji Neopan 1600
|1600
|7.5
|20C
|S-76
|Holga 400
|400
|7-8
|20C
|S-76
|Ilford Delta 100 Pro
|100
|8.5
|20C
|S-76
|Ilford Delta 3200 Pro
|3200
|10.5
|20C
|S-76
|Ilford Delta 400 Pro
|400
|9.5
|20C
|S-76
|Ilford FP4+
|125
|8.5
|20C
|S-76
|Ilford HP5+
|400
|7.5
|20C
|S-76
|Ilford Pan F+
|50
|6.5
|20C
|S-76
|Ilford XP2 Super
|400
|13.5
|20C
|S-76
|Ilford Pan 100
|100
|7
|20C
|S-76
|Ilford SFX 200
|200
|10
|20C
|S-76
|Ilford Pan 400
|400
|7
|20C
|S-76
|Kentmere 100
|100
|9
|20C
|S-76
|Kentmere 400
|400
|9.5
|20C
|S-76
|Kodak TMax P3200
|3200
|14
|20C
|S-76
|Rollei Blackbird
|100
|10
|20C
|S-76
|Rollei Ortho 25
|25
|6
|20C
|S-76
|Rollei Pan 25
|25
|5
|20C
|S-76
|Rollei Retro 100
|100
|9
|20C
|S-76
|Rollei RPX 100
|100
|8.5
|20C
|S-76
|Rollei Retro 400
|400
|10
|20C
|S-76
|Rollei Retro 400S
|400
|10.5
|20C
|S-76
|Rollei RPX 400
|400
|8
|20C
|S-76
|Washi - Z
|400
|10
|20C