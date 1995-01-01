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Проявитель для пленки Silberra S-76, порошок, на 1 л.

Код товара:УТ-00044793
Артикул:R108

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Состав:
метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, натрий тетраборнокислый

Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
1) Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 48-50 градусов Цельсия;
2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать.

Предел использования
Рабочий раствор проявителя Silberra S-76 для фотопленок возможно использовать для проявки до 10 пленок формата 135/36 при условии увеличения рекомендуемого времени проявки на 10% за каждую проявленную в растворе пленку.

Побочные действия
Возможно легкое помутнение раствора, которое не влияет на его химические свойства.

Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявителя Silberra S-76 в закрытой бутылке 6 месяцев с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 45 дней (внимание: раствор, отработавший более половины материалов от предела использования, хранению не подлежит).

Время проявки

Проявитель Пленка Чувствительность ISO Время проявки Температура
S-76 Adox CHS 100 II 100 6.5 20C
S-76 Adox Silvermax 100 9 20C
S-76 Adox ORT 25 25 6 20C
S-76 Adox Pan 25 25 5 20C
S-76 Adox CHS 50 50 6.5 20C
S-76 Adox CHS 100 100 7 20C
S-76 Adox CHM 125 125 8.5 20C
S-76 Adox CHM 400 400 7.5 20C
S-76 AgfaPhoto APX 100 100 9 20C
S-76 Argenti Protopan 400 400 10 20C
S-76 Arista EDU Ultra 100 100 6-7 20C
S-76 Arista EDU Ultra 200 200 5-6 20C
S-76 Arista EDU Ultra 400 400 7-8 20C
S-76 Aviphot APX 200 S 200 10 20C
S-76 Bergger Pancro 400 400 9 20C
S-76 Foma Retropan 320 320 9.5 20C
S-76 Fomapan 100 100 6-7 20C
S-76 Fomapan 200 200 5-6 20C
S-76 Fomapan 400 400 7-8 20C
S-76 Fuji Neopan 100 Acros 100 7.25 20C
S-76 Fuji Neopan 100ss 100 6.75 20C
S-76 Fuji Neopan 400 400 7.5 20C
S-76 Fuji Neopan 1600 1600 7.5 20C
S-76 Holga 400 400 7-8 20C
S-76 Ilford Delta 100 Pro 100 8.5 20C
S-76 Ilford Delta 3200 Pro 3200 10.5 20C
S-76 Ilford Delta 400 Pro 400 9.5 20C
S-76 Ilford FP4+ 125 8.5 20C
S-76 Ilford HP5+ 400 7.5 20C
S-76 Ilford Pan F+ 50 6.5 20C
S-76 Ilford XP2 Super 400 13.5 20C
S-76 Ilford Pan 100 100 7 20C
S-76 Ilford SFX 200 200 10 20C
S-76 Ilford Pan 400 400 7 20C
S-76 Kentmere 100 100 9 20C
S-76 Kentmere 400 400 9.5 20C
S-76 Kodak TMax P3200 3200 14 20C
S-76 Rollei Blackbird 100 10 20C
S-76 Rollei Ortho 25 25 6 20C
S-76 Rollei Pan 25 25 5 20C
S-76 Rollei Retro 100 100 9 20C
S-76 Rollei RPX 100 100 8.5 20C
S-76 Rollei Retro 400 400 10 20C
S-76 Rollei Retro 400S 400 10.5 20C
S-76 Rollei RPX 400 400 8 20C
S-76 Washi - Z 400 10 20C