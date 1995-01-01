Проявитель для пленки Silberra Micro-F, порошок на 1 л (Микрофен)
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Характеристики
Описание
Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона. Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.
Состав:
Борная кислота, бромистый калий, 1-фенил-3-пиразолидон, сульфит натрия безводный, гидрохинон, бура, трилон Б
Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
Дистилированную воду объемом 700-800 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;
Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;
Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.
Время проявки
Рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F лучше работает для номинальной чувствительности фотопленок в растворе 1+1 (одна часть рабочего раствора плюс одна часть дистиллированной воды). Чистый рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F больше подходит для PUSH-процесса. Оптимальное время проявки для различных фотопленок указано в таблице ниже; кроме того, можно опираться на данные, указанные производителями фотопленок.
Предел использования
1 литр рабочего раствора проявителя Silberra Micro-F возможно использовать для проявки 7-8 фотопленок формата 135/36 или 3-4 фотопленок типа 120.
Побочные действия
При работе с данным проявителем требуется увеличение времени проявки на 10% для каждой последующей фотопленки после первой.
Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.
Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra Micro-F хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления. Использованный раствор не хранится.
Правила утилизации
Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.
Время проявки
|Проявитель
|Пленка
|Чувствительность по ISO
|Время проявки, минут
|Температура
|Micro-F
|Adox Silvermax
|100
|9
|20C
|Micro-F
|Adox CHS 25
|25
|5
|20C
|Micro-F
|Adox CHM 125
|125
|8
|20C
|Micro-F
|Adox CHM 400
|400
|6.5
|20C
|Micro-F
|AgfaPhoto APX 100
|100
|8.5
|20C
|Micro-F
|AgfaPhoto APX 400
|400
|8
|20C
|Micro-F
|Arista EDU Ultra 100
|100
|5-7
|20C
|Micro-F
|Arista EDU Ultra 200
|200
|5-6
|20C
|Micro-F
|Arista EDU Ultra 400
|400
|8-9
|20C
|Micro-F
|Foma Retropan 320
|320
|10-11
|20C
|Micro-F
|Fomapan 100
|100
|5-7
|20C
|Micro-F
|Fomapan 200
|200
|5-6
|20C
|Micro-F
|Fomapan 400
|400
|8-9
|20C
|Micro-F
|Fuji Neopan 100 Acros
|100
|8
|20C
|Micro-F
|Fuji Neopan 400
|400
|4.5
|20C
|Micro-F
|Fuji Neopan 1600
|1600
|3.25
|20C
|Micro-F
|Holga 400
|400
|8-9
|20C
|Micro-F
|Ilford Delta 100 Pro
|100
|6.5
|20C
|Micro-F
|Ilford Delta 3200 Pro
|3200
|9
|20C
|Micro-F
|Ilford Delta 400 Pro
|400
|6.5
|20C
|Micro-F
|Ilford FP4+
|125
|8
|20C
|Micro-F
|Ilford HP5+
|400
|6.5
|20C
|Micro-F
|Ilford Pan 100
|100
|7
|20C
|Micro-F
|Ilford SFX 200
|200
|8.5
|20C
|Micro-F
|Ilford Pan 400
|400
|6
|20C
|Micro-F
|Kentmere 100
|100
|8.5
|20C
|Micro-F
|Kentmere 400
|400
|8
|20C
|Micro-F
|Kodak TMax P3200
|3200
|12
|20C
|Micro-F
|Rollei Infrared IR400
|400
|7.5
|20C
|Micro-F
|Rollei Retro 80S
|80
|9
|20C
|Micro-F
|Rollei Retro 100
|100
|9
|20C
|Micro-F
|Rollei RPX 100
|100
|9
|20C
|Micro-F
|Rollei Retro 400S
|400
|9
|20C
|Micro-F
|Rollei RPX 400
|400
|7
|20C
|Micro-F
|Svema 100
|100
|7.5
|20C
Мультипликатор времени проявки для push-процесса:
- 1 ступень = x1,4
- 2 ступени = x1,85
- 3 ступени = x2,5
Пленки Kodak TMax
- 1 ступень = по стандартному времени
- 2 ступени = x1,33
- 3 ступени = x1.66