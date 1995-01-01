Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Проявитель для пленки Silberra Micro-F, порошок на 1 л (Микрофен)

Код товара:УТ-00044794
Артикул:R106

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона. Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.

Состав:
Борная кислота, бромистый калий, 1-фенил-3-пиразолидон, сульфит натрия безводный, гидрохинон, бура, трилон Б

Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 700-800 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;
Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.

Время проявки
Рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F лучше работает для номинальной чувствительности фотопленок в растворе 1+1 (одна часть рабочего раствора плюс одна часть дистиллированной воды). Чистый рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F больше подходит для PUSH-процесса. Оптимальное время проявки для различных фотопленок указано в таблице ниже; кроме того, можно опираться на данные, указанные производителями фотопленок.

Предел использования
1 литр рабочего раствора проявителя Silberra Micro-F возможно использовать для проявки 7-8 фотопленок формата 135/36 или 3-4 фотопленок типа 120.

Побочные действия
При работе с данным проявителем требуется увеличение времени проявки на 10% для каждой последующей фотопленки после первой.

Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra Micro-F хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления. Использованный раствор не хранится.

Правила утилизации
Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.

Время проявки

Проявитель Пленка Чувствительность по ISO Время проявки, минут Температура
Micro-F Adox Silvermax 100 9 20C
Micro-F Adox CHS 25 25 5 20C
Micro-F Adox CHM 125 125 8 20C
Micro-F Adox CHM 400 400 6.5 20C
Micro-F AgfaPhoto APX 100 100 8.5 20C
Micro-F AgfaPhoto APX 400 400 8 20C
Micro-F Arista EDU Ultra 100 100 5-7 20C
Micro-F Arista EDU Ultra 200 200 5-6 20C
Micro-F Arista EDU Ultra 400 400 8-9 20C
Micro-F Foma Retropan 320 320 10-11 20C
Micro-F Fomapan 100 100 5-7 20C
Micro-F Fomapan 200 200 5-6 20C
Micro-F Fomapan 400 400 8-9 20C
Micro-F Fuji Neopan 100 Acros 100 8 20C
Micro-F Fuji Neopan 400 400 4.5 20C
Micro-F Fuji Neopan 1600 1600 3.25 20C
Micro-F Holga 400 400 8-9 20C
Micro-F Ilford Delta 100 Pro 100 6.5 20C
Micro-F Ilford Delta 3200 Pro 3200 9 20C
Micro-F Ilford Delta 400 Pro 400 6.5 20C
Micro-F Ilford FP4+ 125 8 20C
Micro-F Ilford HP5+ 400 6.5 20C
Micro-F Ilford Pan 100 100 7 20C
Micro-F Ilford SFX 200 200 8.5 20C
Micro-F Ilford Pan 400 400 6 20C
Micro-F Kentmere 100 100 8.5 20C
Micro-F Kentmere 400 400 8 20C
Micro-F Kodak TMax P3200 3200 12 20C
Micro-F Rollei Infrared IR400 400 7.5 20C
Micro-F Rollei Retro 80S 80 9 20C
Micro-F Rollei Retro 100 100 9 20C
Micro-F Rollei RPX 100 100 9 20C
Micro-F Rollei Retro 400S 400 9 20C
Micro-F Rollei RPX 400 400 7 20C
Micro-F Svema 100 100 7.5 20C

Мультипликатор времени проявки для push-процесса:

  • 1 ступень = x1,4
  • 2 ступени = x1,85
  • 3 ступени = x2,5

Пленки Kodak TMax

  • 1 ступень = по стандартному времени
  • 2 ступени = x1,33
  • 3 ступени = x1.66