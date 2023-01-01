Описание

Silberra А-100 – упрощенный вариант проявителя Silberra ST-1, может использоваться для работы с тестовыми снимками или в качестве проявителя для тестовых отпечатков. Дает изображения нейтральных тонов нормального контраста, темные полутона могут получаться теплых оттенков.

Состав:

трилон Б, метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, натрий углекислый безводный, калий бромистый

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 2300 мл подогреть до 35-37 градусов Цельсия; Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения; Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 3 литров и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.

Время проявки

Рабочий раствор проявителя Silberra А-100 проявляет фотобумаги на баритовой основе за 1-2 минуты, бумаги на прорезиненной основе – за 1-1,5 минуты.

Предел использования

1 литр рабочего раствора проявителя Silberra А-100 для фотобумаг возможно использовать для проявки до 30 листов фотобумаги форматом 18х24 см (1,3 кв.м.).

Побочные действия

При работе с данным проявителем требуется постоянное ротирование жидкости или бумаги (покачивание кюветы с раствором, «протаскивание» или «полоскание» листов).

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra А-100 хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 5 дней.