Описание

Подключающийся к компьютеру с помощью USB-кабеля, USB-док Sigma позволяет фотографам самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса. Регулировка осуществляется с помощью специального программного обеспечения Sigma Optimization Pro.

Для всех современных объективов Sigma (линейки Contemporary, Art и Sports) доступны

возможность обновления прошивки через интернет;

юстировка автофокуса: 4 категории (т.е. дистанции) для фиксфокальных объективов и 16 категорий (4 варианта фокусного расстояния совместно с 4-мя вариантами расстояния съемки) для зум-объективов.

Для объективов линейки Sports дополнительно доступны следующие настройки:

Настройка скорости автофокуса: 3 режима работы автофокуса.

Настройка ограничителя фокуса: Задайте минимальную дистанцию фокусировки в зависимости от снимаемого сюжета

Настройка оптического стабилизатора: доступен выбор 1 из 3 режимов работы

Совместимые объективы (на 2023 год):