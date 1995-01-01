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Док-станция Sigma USB Dock UD-11 Canon EF-M Mount

Код товара:УТ-00045506
Артикул:878971

Товар не найден

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Описание

Док-станция Sigma USB Dock UD-11 позволяет производить обновления прошивки объективов Sigma серий Contemporary, Art и Sports, а также телеконвертеров TC-1411, TC-2011 и переходного адаптера Sigma MC-21. Для объективов с фокусировочным приводом типа DN (электронный привод) также доступна настройка чувствительности к повороту кольца объектива при ручной фокусировке (объективы с мотором HSM обладают прямой механической связью между кольцом и приводом).

Док-станция использует интерфейс USB Type C, кабель USB A-C идет в комплекте.

Данная станция предназначена только для объективов и аксессуаров Sigma с байонетом Canon EF-M Mount.