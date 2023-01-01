Описание

Сверхширокоугольный полнокадровый объектив, обладающий превосходным соотношением цены и качества изображения. Объектив отличается низким уровнем дисторсии и хроматических аберраций, а также высокой резкостью и контрастностью изображения. Новая версия HSM-мотора обеспечивает приблизительно 30% прирост по скорости фокусировки, с возможностью ручной доводки фокуса в любое время. 9-лепестковая диафрагма создает привлекательные округлые блики от источников света на заднем фоне. Электромагнитная диафрагма - еще одно нововведение в версии для Nikon - облегчает работу камеры в режиме серийной съемки - такая диафрагма быстрее возвращается в открытое положение, обеспечивая датчикам замера фокуса и экспозиции больше времени на работу между снимками.

Как можно видеть из графиков MTF, резкость в положении 24 мм снижается по сравнению с показателями на 12 мм, однако это можно компенсировав, немного прикрыв диафрагму. Объектив обладает эффектом смещения фокуса при изменении диафрагмы, поэтому при съемке на значениях, отличных от f/4, лучше использовать фокусировку в режиме LiveView.

Как и другие объективы серии Sigma Art, 12-24mm f/4 DG HSM изготавливается из комбинации термоустойчивого пластика и металла. Байонетное крепление выполнено из латуни и имеет резиновое кольцо, не пропускающее пыль и влагу внутрь камеры.

Многослойное просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating и особенности оптической схемы позволяют объективу отлично справляться с боковым и фронтальным светом, что опять же очень важно для пейзажной и архитектурной съемки.

Каждый объектив линейки Sigma Art тестируется после сборки на специальном стенде с 46-мегапиксельным сенсором Foveon. Для оптимальной настройки фокусировки объектива мы рекомендуем использовать станцию Sigma USB-Dock, поскольку в байонетном соединении даже расхождение в несколько микрон может вызвать эффект бэк- или фронт-фокуса. Sigma USB-Dock позволяет настроить фокусировку под вашу конкретную камеру на каждой отдельной дистанции фокусировки.

Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art - превосходный объектив для съемки пейзажа, архитектуры, интерьеров и прочих сюжетов, требующих очень широкого угла обзора вместе с сохранением прямых линий. По резкости изображения он уступает только самым лучшим представителям класса, выгодно отличаясь от них по цене.