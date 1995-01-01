Sennheiser XSW IEM Set (A) делает противоположное тому, что делают микрофонные системы серии XSW – она передает звук обратно, чтобы вы могли лучше, прозрачнее слышать самого себя во время репетиций, саундчеков и живых концертов. Система в основном ориентирована на музыкальных исполнителей, но в целом может использоваться для любых выступлений на сцене с использованием звукоусиления, когда громкость колонок и акустика сцены не дает выступающему понять, как звучит его голос и / или его инструмент.

Система состоит из передатчика, который подключается к режиссерскому микшерному пульту (пульт не входит в комплект) и поясного приемника, к которому подключаются наушники. В комплекте идут внутриканальные наушники Sennheiser IE 4, вы также можете использовать любые другие удобные для вас проводные наушники. Эквалайзер ресивера позволит подкорректировать характер звучания в зависимости от используемой модели наушников и ваших предпочтений. Ресивер также обладает функцией ограничителя (Limiter), которая может защитить ваши уши от слишком громких пиковых звуков. Громкость звучания регулируется функцией Gain на трансмиттере и рукояткой Volume на ресивере.

Sennheiser XSW IEM использует аналоговую передачу сигнала, что означает околонулевую задержку при передаче звука. Система может работать в моно и в стерео режиме, как с разделением, так и с микшированием каналов (функция Focus). Функция Panorama позволяет исполнителю изменить баланс каналов на своем ресивере, сдвинув его в сторону правого или левого канала. Технически к одному трансмиттеру можно подключить неограниченное количество ресиверов, но в этом случае все пользователи будут получать один и тот же стереосигнал, что исключает индивидуальный мониторинг. Для одновременного мониторинга своего исполнения несколькими участниками имеет смысл использовать 2 и более трансмиттеров, чтобы каждый мог лучше слышать свое собственное исполнение. Для этого вам также потребуется продвинутый микшерный пульт с возможностью раздельного вывода разных каналов.

Питание

Трансмиттер работает от розетки – комплектный сетевой адаптер со съемными вилками под разные типы розеток выдает требуемые 12В 0.5А. Для нательного ресивера нужны 2 батарейки типоразмера АА, которые обеспечат около 6 часов использования. Также можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы.

Подключение

При выключенном трансмиттере возьмите ресивер и переключайте каналы и группы каналов до тех пор, пока не найдете свободный (полоски RF и AF должны показывать нулевой уровень). После этого можно включить трансмиттер и выставить на нем соответствующую частоту. С тыльной стороны передатчика располагаются 2 комбинированных аудиовхода XLR / джек 6.3 мм. Спереди имеется выход на наушники 6.3 мм и рукоятка для регулировки его уровня. Трансмиттер и ресивер должны быть предварительно сопряжены, но если по какой-либо причине они не видят друг друга, нажмите на трансмиттере кнопку Sync и поднесите к нему ресивер верхним торцом в сторону дисплея на расстояние не более 10 см – устройства синхронизируются по ИК каналу.

Также в комплекте идет внешняя антенна и комплект креплений для установки передатчика в стандартную 19" рэковую стойку.

Характеристики

Тип передачи: УВЧ, аналоговая

УВЧ, аналоговая Рабочая частота: 476 ~ 500 МГц

476 ~ 500 МГц Число каналов: 2

2 Частотная характеристика: 45 Гц - 15 кГц

45 Гц - 15 кГц Дальность действия: около 50 метров в условиях прямой линии видимости Передатчик

около 50 метров в условиях прямой линии видимости Выходная мощность: 10 - 30 мВт, в зависимости от частоты и варианта поставки (A / B / C / E / K)

10 - 30 мВт, в зависимости от частоты и варианта поставки (A / B / C / E / K) Антенна: съемная, гнездо BNC, 50 Ом

съемная, гнездо BNC, 50 Ом Искажение (дисторсия): < 0.9%

< 0.9% Входы: 2 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм

2 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм Питание: DC 12В 500 мА (сетевой адаптер в комплекте)

DC 12В 500 мА (сетевой адаптер в комплекте) Время работы: не ограничено

не ограничено Размеры: 200 х 128 х 42 мм

200 х 128 х 42 мм Вес: 700 г Приемник

700 г Антенна: внешняя несъемная

внешняя несъемная Соотношение сигнал / шум: ≥ 88 дБ

≥ 88 дБ Сопротивление: 16 Ом

16 Ом Искажение (дисторсия): ≤ 1%

≤ 1% Выходы: джек 3.5 мм стерео

джек 3.5 мм стерео Уровень выходного аудио сигнала: 2 х 1.25 Вэфф

2 х 1.25 Вэфф Питание: 2 элемента типоразмера АА

2 элемента типоразмера АА Время работы: 6 часов

6 часов Размеры: 95 х 70 х 26 мм

95 х 70 х 26 мм Вес: 110 г

Комплектация: