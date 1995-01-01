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Радиосистема для мониторинга Sennheiser XSW IEM Set (A)

  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
  • XSW IEM Set (A)
Код товара:УТ-00080701
Артикул:XSW IEM SET (A)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sennheiser XSW IEM Set (A) делает противоположное тому, что делают микрофонные системы серии XSW – она передает звук обратно, чтобы вы могли лучше, прозрачнее слышать самого себя во время репетиций, саундчеков и живых концертов. Система в основном ориентирована на музыкальных исполнителей, но в целом может использоваться для любых выступлений на сцене с использованием звукоусиления, когда громкость колонок и акустика сцены не дает выступающему понять, как звучит его голос и / или его инструмент.

Система состоит из передатчика, который подключается к режиссерскому микшерному пульту (пульт не входит в комплект) и поясного приемника, к которому подключаются наушники. В комплекте идут внутриканальные наушники Sennheiser IE 4, вы также можете использовать любые другие удобные для вас проводные наушники. Эквалайзер ресивера позволит подкорректировать характер звучания в зависимости от используемой модели наушников и ваших предпочтений. Ресивер также обладает функцией ограничителя (Limiter), которая может защитить ваши уши от слишком громких пиковых звуков. Громкость звучания регулируется функцией Gain на трансмиттере и рукояткой Volume на ресивере.

Sennheiser XSW IEM использует аналоговую передачу сигнала, что означает околонулевую задержку при передаче звука. Система может работать в моно и в стерео режиме, как с разделением, так и с микшированием каналов (функция Focus). Функция Panorama позволяет исполнителю изменить баланс каналов на своем ресивере, сдвинув его в сторону правого или левого канала. Технически к одному трансмиттеру можно подключить неограниченное количество ресиверов, но в этом случае все пользователи будут получать один и тот же стереосигнал, что исключает индивидуальный мониторинг. Для одновременного мониторинга своего исполнения несколькими участниками имеет смысл использовать 2 и более трансмиттеров, чтобы каждый мог лучше слышать свое собственное исполнение. Для этого вам также потребуется продвинутый микшерный пульт с возможностью раздельного вывода разных каналов.

Питание
Трансмиттер работает от розетки – комплектный сетевой адаптер со съемными вилками под разные типы розеток выдает требуемые 12В 0.5А. Для нательного ресивера нужны 2 батарейки типоразмера АА, которые обеспечат около 6 часов использования. Также можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы.

Подключение
При выключенном трансмиттере возьмите ресивер и переключайте каналы и группы каналов до тех пор, пока не найдете свободный (полоски RF и AF должны показывать нулевой уровень). После этого можно включить трансмиттер и выставить на нем соответствующую частоту. С тыльной стороны передатчика располагаются 2 комбинированных аудиовхода XLR / джек 6.3 мм. Спереди имеется выход на наушники 6.3 мм и рукоятка для регулировки его уровня. Трансмиттер и ресивер должны быть предварительно сопряжены, но если по какой-либо причине они не видят друг друга, нажмите на трансмиттере кнопку Sync и поднесите к нему ресивер верхним торцом в сторону дисплея на расстояние не более 10 см – устройства синхронизируются по ИК каналу.

Также в комплекте идет внешняя антенна и комплект креплений для установки передатчика в стандартную 19" рэковую стойку.

Характеристики

  • Тип передачи: УВЧ, аналоговая
  • Рабочая частота: 476 ~ 500 МГц
  • Число каналов: 2
  • Частотная характеристика: 45 Гц - 15 кГц
  • Дальность действия: около 50 метров в условиях прямой линии видимости
    • Передатчик
  • Выходная мощность: 10 - 30 мВт, в зависимости от частоты и варианта поставки (A / B / C / E / K)
  • Антенна: съемная, гнездо BNC, 50 Ом
  • Искажение (дисторсия): < 0.9%
  • Входы: 2 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм
  • Питание: DC 12В 500 мА (сетевой адаптер в комплекте)
  • Время работы: не ограничено
  • Размеры: 200 х 128 х 42 мм
  • Вес: 700 г
    • Приемник
  • Антенна: внешняя несъемная
  • Соотношение сигнал / шум: ≥ 88 дБ
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Искажение (дисторсия): ≤ 1%
  • Выходы: джек 3.5 мм стерео
  • Уровень выходного аудио сигнала: 2 х 1.25 Вэфф
  • Питание: 2 элемента типоразмера АА
  • Время работы: 6 часов
  • Размеры: 95 х 70 х 26 мм
  • Вес: 110 г

Комплектация:

  • Передатчик XSW IEM SR
  • Приемник XSW IEM EK
  • Наушники IE 4
  • Антенна XSW BNC Antenna
  • Комплект крепления в рэк XSW Rackmount Kit
  • Сетевой адаптер NT 12-5 CW Power Supply
  • 2x AA батарейки