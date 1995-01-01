Радиосистема для мониторинга Sennheiser XSW IEM Set (A)
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Описание
Sennheiser XSW IEM Set (A) делает противоположное тому, что делают микрофонные системы серии XSW – она передает звук обратно, чтобы вы могли лучше, прозрачнее слышать самого себя во время репетиций, саундчеков и живых концертов. Система в основном ориентирована на музыкальных исполнителей, но в целом может использоваться для любых выступлений на сцене с использованием звукоусиления, когда громкость колонок и акустика сцены не дает выступающему понять, как звучит его голос и / или его инструмент.
Система состоит из передатчика, который подключается к режиссерскому микшерному пульту (пульт не входит в комплект) и поясного приемника, к которому подключаются наушники. В комплекте идут внутриканальные наушники Sennheiser IE 4, вы также можете использовать любые другие удобные для вас проводные наушники. Эквалайзер ресивера позволит подкорректировать характер звучания в зависимости от используемой модели наушников и ваших предпочтений. Ресивер также обладает функцией ограничителя (Limiter), которая может защитить ваши уши от слишком громких пиковых звуков. Громкость звучания регулируется функцией Gain на трансмиттере и рукояткой Volume на ресивере.
Sennheiser XSW IEM использует аналоговую передачу сигнала, что означает околонулевую задержку при передаче звука. Система может работать в моно и в стерео режиме, как с разделением, так и с микшированием каналов (функция Focus). Функция Panorama позволяет исполнителю изменить баланс каналов на своем ресивере, сдвинув его в сторону правого или левого канала. Технически к одному трансмиттеру можно подключить неограниченное количество ресиверов, но в этом случае все пользователи будут получать один и тот же стереосигнал, что исключает индивидуальный мониторинг. Для одновременного мониторинга своего исполнения несколькими участниками имеет смысл использовать 2 и более трансмиттеров, чтобы каждый мог лучше слышать свое собственное исполнение. Для этого вам также потребуется продвинутый микшерный пульт с возможностью раздельного вывода разных каналов.
Питание
Трансмиттер работает от розетки – комплектный сетевой адаптер со съемными вилками под разные типы розеток выдает требуемые 12В 0.5А. Для нательного ресивера нужны 2 батарейки типоразмера АА, которые обеспечат около 6 часов использования. Также можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы.
Подключение
При выключенном трансмиттере возьмите ресивер и переключайте каналы и группы каналов до тех пор, пока не найдете свободный (полоски RF и AF должны показывать нулевой уровень). После этого можно включить трансмиттер и выставить на нем соответствующую частоту. С тыльной стороны передатчика располагаются 2 комбинированных аудиовхода XLR / джек 6.3 мм. Спереди имеется выход на наушники 6.3 мм и рукоятка для регулировки его уровня. Трансмиттер и ресивер должны быть предварительно сопряжены, но если по какой-либо причине они не видят друг друга, нажмите на трансмиттере кнопку Sync и поднесите к нему ресивер верхним торцом в сторону дисплея на расстояние не более 10 см – устройства синхронизируются по ИК каналу.
Также в комплекте идет внешняя антенна и комплект креплений для установки передатчика в стандартную 19" рэковую стойку.
Характеристики
- Тип передачи: УВЧ, аналоговая
- Рабочая частота: 476 ~ 500 МГц
- Число каналов: 2
- Частотная характеристика: 45 Гц - 15 кГц
- Дальность действия: около 50 метров в условиях прямой линии видимости
- Передатчик
- Выходная мощность: 10 - 30 мВт, в зависимости от частоты и варианта поставки (A / B / C / E / K)
- Антенна: съемная, гнездо BNC, 50 Ом
- Искажение (дисторсия): < 0.9%
- Входы: 2 комбинированных входа XLR / джек 6.3 мм
- Питание: DC 12В 500 мА (сетевой адаптер в комплекте)
- Время работы: не ограничено
- Размеры: 200 х 128 х 42 мм
- Вес: 700 г
- Приемник
- Антенна: внешняя несъемная
- Соотношение сигнал / шум: ≥ 88 дБ
- Сопротивление: 16 Ом
- Искажение (дисторсия): ≤ 1%
- Выходы: джек 3.5 мм стерео
- Уровень выходного аудио сигнала: 2 х 1.25 Вэфф
- Питание: 2 элемента типоразмера АА
- Время работы: 6 часов
- Размеры: 95 х 70 х 26 мм
- Вес: 110 г
Комплектация:
- Передатчик XSW IEM SR
- Приемник XSW IEM EK
- Наушники IE 4
- Антенна XSW BNC Antenna
- Комплект крепления в рэк XSW Rackmount Kit
- Сетевой адаптер NT 12-5 CW Power Supply
- 2x AA батарейки
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