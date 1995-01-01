Беспроводная система Sennheiser серии XS Wireless (XSW) включает в себя 2 ручных микрофона SKM 825-XSW с динамическим капсюлем, стационарный ресивер EM-XSW 1 DUAL, 2 держателя для микрофона MZQ 1, сетевой адаптер и 4 батарейки АА. Система XS Wireless передает аналоговый сигнал в надежном УВЧ диапазоне (A: 548 ~ 572 МГц), без цифрового вмешательства на этапе передачи и с околонулевой задержкой – последнее особенно важно для живых выступлений. Всего в систему входит 4 модели микрофонов (3 ручных и 1 поясной трансмиттер для петлички или музыкальных инструментов) и 3 модели ресиверов, все они совместимы между собой и продаются как комплектами, так и по отдельности.

Система в целом поддерживает одновременную работу до 10 беспроводных микрофонов: один ресивер EM-XSW 1 DUAL может работать одновременно с 2 микрофонами, а несколько таких ресиверов можно удобно и компактно разместить один над другим в стандартные 19" телекоммуникационные стойки.

Комплект XSW 1-825-A наилучшим образом подходит для одиночных выступлений – будь то презентации, лекции, творческие встречи, публичные выступления и так далее. Микрофон SKM 825-XSW по частотной характеристике оптимизирован под речь, он передает ее чисто, прозрачно, понятно для слушателя. Для вокала предпочтительнее использовать микрофон SKM 835-XSW (не входит в эту комплектацию), хотя в целом XSW 1-825-A может справиться и с этой задачей.

Динамический микрофон кардиоидной направленности с капсюлем e 825 знаменитой серии evolution эффективно отсекает все посторонние шумы и эхо, которое могло бы возникнуть в помещениях с хорошей акустикой, а также хорошо справляется с высоким звуковым давлением на сцене. Микрофон обладает простой и понятной эргономикой: в нижней части, в области антенны, располагаются кнопки включения (со светодиодным индикатором) и синхронизации, далее идет рукоятка с внутренним батарейным блоком на 2 АА элемента (щелочных батарей хватает приблизительно на 10 часов), ползунок MUTE, позволяющий быстро выключить микрофон на короткое время, и монохромный ЖК дисплей. Дисплей показывает выбранную группу и канал, частоту в Герцах и уровень батареи. Микрофон удобно лежит в руке, в комплекте также идет адаптер для установки на микрофонную стойку. Под крышкой батарейного отсека располагается встроенный аттенюатор, который позволяет снизить чувствительность: 0, -10, -20 и -30 дБ. Для обычной речи используйте установку 0 дБ, остальные применяются для того, чтобы избежать перегрузок при громком вокальном исполнении.

Приемник EM-XSW 1 DUAL выполнен в достаточно компактном корпусе, управление системой осуществляется через него. Функция автоматического сканирования эфира помогает найти наиболее свободные от помех группу и канал. Их также можно задать вручную: всего на выбор предоставляется 8 групп по 10 каналов в каждой. Обратите внимание, для одновременной работы нескольких беспроводных систем XS Wireless все они должны быть настроены на одну группу (bank). На передней панели имеется 2 группы индикаторов, отдельно для каждого микрофона: уровень громкости подключенного микрофона, состояние соединения, состояние синхронизации, уровень батареи подключенного микрофона, текущая группа и канал. Кнопочные диски рядом с индикаторами позволяют переключать каналы и группы, а также регулировать уровень выходящего аудиосигнала. На задней панели располагаются две пары выходов: балансный XLR 3-pin и небалансный джек 6.3 мм, одновременно может работать только один из них. Переключатель Line / Mic нужно поставить в правильное положение: при использовании ручных микрофонов или петличек – в положение Mic, а при использовании музыкальных инструментов и других линейных источников с поясным передатчиком SK-XSW – в положение Line. Рукоятка SQ (Squelch) позволяет отрегулировать уровень шума (обратите внимание, это также влияет на максимальную дальность действия системы).

Ресивер работает с постоянным питанием 12В 500 мА, в комплекте идет сетевой адаптер для бытовых электросетей.

Характеристики

Тип: беспроводная система с ручным микрофоном

беспроводная система с ручным микрофоном Микрофон: Механизм акустического преобразования: динамический Направленность: кардиоидная Частотная характеристика: 80 - 14 000 Гц Количество каналов: 1 Чувствительность: 1.5 мВ/Па (-56 дБ) Соотношение сигнал / шум: ≥ 103 дБА Регулировка уровня: аттенюатор: -10, -20, -30 дБ

Беспроводная система Тип передачи: УВЧ, аналоговая (двойной супергетеродинный приемник) Рабочая частота: 548 ~ 572 МГц Число каналов: 2 Частотная характеристика: 50 - 16 000 Гц

Передатчик Искажение (дисторсия): ≤ 0.9% Питание: 2 элемента типоразмера АА, 1.5 В Время работы: около 10 часов Размеры: 260 х 50 мм Вес: 245 г

Приемник Антенна: встроенная Выходы: 6.3 мм джек (макс. +6 dBu, небалансный), XLR 3-pin (макс. +12 dBu, балансный) Уровень выходного аудио сигнала: регулируемый диапазон: 45 дБ, с шагом 5 дБ; Питание: DC 12В 0.3А Время работы: не ограничено Размеры: 320 х 127 х 42 мм Вес: 610 г



Комплектация