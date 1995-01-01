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Микрофон Sennheiser XS 1, ручной динамический, XLR

  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
  • XS 1, ручной динамический, XLR
Код товара:УТ-00080697
Артикул:XS 1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sennheiser XS 1 – ручной динамический микрофон начального уровня, во многом не уступающий и более дорогим моделям. Он эффективно справляется с эффектом обратной связи от колонок и других средств звукоусиления, легко выдерживает высокие уровни звукового давления, а кардиоидная направленность позволяет сфокусироваться на спикере или вокалисте. Да, микрофон можно использовать и для речи (лекции, презентации), и для концертных выступлений. Что характерно для многих моделей Sennheiser, микрофон обладает достаточно сбалансированной, ровной кривой частотного ответа – дополнительную окраску голосу может придать звукорежиссер на своем пульте. Также можно отметить хороший, довольно широкий частотный диапазон микрофона.

Динамический капсюль микрофона закреплен внутри на антишоковом креплении, которое не пропускает шумы и постукивания, идущие от корпуса микрофона или от микрофонной стойки. Корпус полностью металлический, микрофон солидно весит (330 г) и не боится случайных падений во время выступлений или настройки аппаратуры. На корпусе располагается выключатель (Mute), который работает бесшумно. Его можно заблокировать во включенном положении во избежание случайных выключений. Колпачок с решеткой-грилем является съемным, его можно открутить и промыть водой как саму решетку, так и поролоновый поп-фильтр под ней.

Микрофон может использоваться как с кабельным соединением, так и с радиопередатчиками для беспроводного использования: гнездо XLR 3-pin.

Основные отличия от E 825-S: у XS 1 нет специальной катушки для защиты от электромагнитных помех и страна производства: микрофоны E 825 и выше делаются в Германии, XS 1 – в Китае.

Характеристики

  • Тип микрофона: ручной (концертный)
  • Механизм акустического преобразования: динамический
  • Направленность: кардиоидная
  • Частотная характеристика: 55 Гц - 16 кГц
  • Количество каналов: 1
  • Чувствительность: 1.8 мВ/Па (-55 дБ)
  • Выходное сопротивление: 300 Ом
  • Питание: не требуется
  • Подключение: XLR 3 pin
  • Комплектация: микрофон, держатель на стойку, мягкий чехол, документация
  • Размеры: 180 х 48 мм
  • Вес: 330 г