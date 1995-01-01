Sennheiser XS 1 – ручной динамический микрофон начального уровня, во многом не уступающий и более дорогим моделям. Он эффективно справляется с эффектом обратной связи от колонок и других средств звукоусиления, легко выдерживает высокие уровни звукового давления, а кардиоидная направленность позволяет сфокусироваться на спикере или вокалисте. Да, микрофон можно использовать и для речи (лекции, презентации), и для концертных выступлений. Что характерно для многих моделей Sennheiser, микрофон обладает достаточно сбалансированной, ровной кривой частотного ответа – дополнительную окраску голосу может придать звукорежиссер на своем пульте. Также можно отметить хороший, довольно широкий частотный диапазон микрофона.

Динамический капсюль микрофона закреплен внутри на антишоковом креплении, которое не пропускает шумы и постукивания, идущие от корпуса микрофона или от микрофонной стойки. Корпус полностью металлический, микрофон солидно весит (330 г) и не боится случайных падений во время выступлений или настройки аппаратуры. На корпусе располагается выключатель (Mute), который работает бесшумно. Его можно заблокировать во включенном положении во избежание случайных выключений. Колпачок с решеткой-грилем является съемным, его можно открутить и промыть водой как саму решетку, так и поролоновый поп-фильтр под ней.

Микрофон может использоваться как с кабельным соединением, так и с радиопередатчиками для беспроводного использования: гнездо XLR 3-pin.

Основные отличия от E 825-S: у XS 1 нет специальной катушки для защиты от электромагнитных помех и страна производства: микрофоны E 825 и выше делаются в Германии, XS 1 – в Китае.

Характеристики