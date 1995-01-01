Беспроводная микрофонная радиосистема Sennheiser PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
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Описание
Беспроводная микрофонная система Sennheiser Profile Wireless 2-Channel Set обеспечивает профессиональное качество записи звука для видеоблогеров и контент-мейкеров. Система оснащена 32-битной плавающей записью для высокого динамического диапазона и включает два петличных микрофона с автоматическим подключением к приёмнику. Зарядный кейс служит также ручным микрофоном и обеспечивает до 7 часов работы. Каждый микрофон имеет 16 ГБ встроенной памяти для резервной записи до 30 часов, что защищает от потери сигнала. Система работает на частоте 2.4 Гц, поддерживает одновременную запись с двух источников и не требует приложений для настройки. OLED-дисплей приёмника с автоматической ориентацией, выход для наушников и разъём TRS 3.5 мм для дополнительных микрофонов делают систему универсальным решением для записи профессионального звука.
- Комплект «всё в одном»: включает двухканальный приёмник 2,4 ГГц, 2 петличных микрофона, аксессуары, зарядную панель и чехол для переноски
- Высококачественный звук с поддержкой Bluetooth® LE Audio (кодек LC3) — готов к будущим технологиям
- Совместимость со старыми устройствами Apple и Android через стандартный Bluetooth Classic
- Прямое подключение петличного микрофона к телефону через Bluetooth Classic или Bluetooth LE Audio для минималистичной записи
- 32-битная плавающая запись обеспечивает чрезвычайно высокий динамический диапазон, точность и восстановление перегруженного сигнала
- Быстрая и простая настройка без необходимости установки приложения
- Ультрапортативная зарядная панель для хранения компонентов, выполняющая также функцию ручного микрофона
- Фирменное звучание Sennheiser для превосходного качества аудио и подключения на частоте 2,4 ГГц
- Длительное время работы — до 7 часов автономной работы
- Двухканальная система 2,4 ГГц для одновременной записи с двух источников
- Универсальность применения: приёмник и петличные микрофоны подключаются к камере, компьютеру, телефону или используются как настольный микрофон
- 16 ГБ памяти в каждом петличном микрофоне для до 30 часов внутренней записи; управление записью непосредственно с микрофона или дистанционно через приёмник
- Режим Safety Channel выводит резервный звук на меньшей громкости для защиты от перегрузки
- Режим Backup Recording автоматически включает внутреннюю запись при ослаблении беспроводного сигнала
- В комплекте: адаптер для холодного башмака, разъёмы USB-C и Lightning, резьбовые крепёжные гнёзда
- Заранее сопряжённые петличные микрофоны автоматически подключаются к приёмнику без необходимости настройки
- Запираемый внешний разъём TRS 3,5 мм на каждом микрофоне для надёжного подключения опциональных петличных микрофонов Sennheiser
- Специализированный выход для наушников для удобного мониторинга звука
- Зажимы и магниты для крепления микрофонов к одежде
- OLED-дисплей приёмника с гироскопическим датчиком для автоматической ориентации отображения