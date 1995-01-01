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Беспроводная микрофонная радиосистема Sennheiser PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET

  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
  • PROFILE WIRELESS 2-CHANNEL SET
Код товара:УТ-00095135
Артикул:700266

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводная микрофонная система Sennheiser Profile Wireless 2-Channel Set обеспечивает профессиональное качество записи звука для видеоблогеров и контент-мейкеров. Система оснащена 32-битной плавающей записью для высокого динамического диапазона и включает два петличных микрофона с автоматическим подключением к приёмнику. Зарядный кейс служит также ручным микрофоном и обеспечивает до 7 часов работы. Каждый микрофон имеет 16 ГБ встроенной памяти для резервной записи до 30 часов, что защищает от потери сигнала. Система работает на частоте 2.4 Гц, поддерживает одновременную запись с двух источников и не требует приложений для настройки. OLED-дисплей приёмника с автоматической ориентацией, выход для наушников и разъём TRS 3.5 мм для дополнительных микрофонов делают систему универсальным решением для записи профессионального звука.

  • Комплект «всё в одном»: включает двухканальный приёмник 2,4 ГГц, 2 петличных микрофона, аксессуары, зарядную панель и чехол для переноски
  • Высококачественный звук с поддержкой Bluetooth® LE Audio (кодек LC3) — готов к будущим технологиям
  • Совместимость со старыми устройствами Apple и Android через стандартный Bluetooth Classic
  • Прямое подключение петличного микрофона к телефону через Bluetooth Classic или Bluetooth LE Audio для минималистичной записи
  • 32-битная плавающая запись обеспечивает чрезвычайно высокий динамический диапазон, точность и восстановление перегруженного сигнала
  • Быстрая и простая настройка без необходимости установки приложения
  • Ультрапортативная зарядная панель для хранения компонентов, выполняющая также функцию ручного микрофона
  • Фирменное звучание Sennheiser для превосходного качества аудио и подключения на частоте 2,4 ГГц
  • Длительное время работы — до 7 часов автономной работы
  • Двухканальная система 2,4 ГГц для одновременной записи с двух источников
  • Универсальность применения: приёмник и петличные микрофоны подключаются к камере, компьютеру, телефону или используются как настольный микрофон
  • 16 ГБ памяти в каждом петличном микрофоне для до 30 часов внутренней записи; управление записью непосредственно с микрофона или дистанционно через приёмник
  • Режим Safety Channel выводит резервный звук на меньшей громкости для защиты от перегрузки
  • Режим Backup Recording автоматически включает внутреннюю запись при ослаблении беспроводного сигнала
  • В комплекте: адаптер для холодного башмака, разъёмы USB-C и Lightning, резьбовые крепёжные гнёзда
  • Заранее сопряжённые петличные микрофоны автоматически подключаются к приёмнику без необходимости настройки
  • Запираемый внешний разъём TRS 3,5 мм на каждом микрофоне для надёжного подключения опциональных петличных микрофонов Sennheiser
  • Специализированный выход для наушников для удобного мониторинга звука
  • Зажимы и магниты для крепления микрофонов к одежде
  • OLED-дисплей приёмника с гироскопическим датчиком для автоматической ориентации отображения